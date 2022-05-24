Snap崩4成 美科技股遭空襲 Meta跌7.6％

社群軟體Snapchat母公司Snap於23日發布獲利預警，加上經濟數據表現不佳，加劇市場擔心經濟放緩的疑慮，10年期美債殖利率回落至2.73％，Snap跳殺43.08％創史上最糟單日表現，而賣壓也朝科技股蔓延，科技股、晶片股殺聲隆隆，美股四大指數僅道瓊指數收紅，那指、費半重挫逾2％，標普小跌。

道瓊指數漲48.38點或0.15％，收31,928.62點。那斯達克指數跌270.83點或2.35％，以11,264.45點作收。標普500指數跌32.27點或0.81％，收在3,941.48點。費城半導體指數跌71.38點或2.46％，收在2,827.05點。

社群軟體Snapchat母公司Snap於23日發布獲利預警，表示第二季營收與獲利可能低於財測，該公司同時計劃放緩人事招募和開支速度。受此利空打擊，Snap股價24日崩跌43.08％。Snap股價已較2021年9月的歷史高點崩跌逾80％。2022年來該公司股價累計大跌逾51％，同期標普500指數下跌17％。

特斯拉跌6.9％，盤中低點達620.57美元，相較6個月前所創下的歷史高點已下跌超過50％。

個股表現

大型科技股表現，蘋果跌1.92％、谷歌跌5.14％、微軟跌0.40％、Meta（臉書母公司）跌7.62％、亞馬遜跌3.21％、網飛跌3.79％。

晶片股方面，德儀跌1.22％、博通跌0.41％、英特爾跌0.79％、輝達跌4.40％、高通跌2.72％、艾司摩爾跌1.47％、美光跌4.27％、超微跌4.11％。

台股主要ADR表現，台積電跌3.04％、聯電跌3.74％、日月光跌2.24％、中華電信跌0.05％。

中概股方面，微博跌4.55％、阿里巴巴跌5.46％、百度跌6.67％、愛奇藝跌14.75％、京東跌7.03％、網易跌1.68％。

銀行股方面，摩根大通漲1.41％、高盛證券跌0.84％、美國銀行跌0.61％、富國銀行跌1.21％。

汽車股方面，福特汽車跌3.20％、通用汽車跌2.19％、特斯拉跌6.93％。

生技股方面，嬌生漲1.09％、默沙東漲0.86％、輝瑞漲1.00％。

石油股方面，雪佛龍漲0.54％、艾克森美孚漲2.21％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌3.80％、達美航空跌5.82％、聯合航空跌7.13％、美國航空跌7.46％；挪威郵輪跌11.99％、嘉年華跌10.30％、皇家加勒比郵輪跌10.20％；Airbnb跌6.21％、Booking Holdings跌2.69％。（不玩了！Airbnb撤出中國境內遊業務）

其他類股表現，沃爾瑪漲1.25％、開拓重工漲0.73％、3M漲0.95％、可口可樂漲1.85％、家得寶漲0.66％、迪士尼跌4.01％、NIKE跌1.23％、麥當勞漲2.74％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨跌52美分，來到每桶109.77美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲14美分，來到每桶113.56美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數跌29.09點或0.39%，以7,484.35點作收。法蘭克福DAX 30指數跌255.65點或1.8%，收在13,919.75點。巴黎CAC 40指數跌105.6點或1.66%，收6,253.14點。泛歐指數SOTXX 600跌4.96點或1.14%，收431.58點。