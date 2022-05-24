美日印澳四方對話 聚焦關鍵半導體

美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日登場，如何應對中國科技崛起成為會議焦點。四國在會後發表聯合聲明，將共同建造半導體供應鏈，在關鍵技術與設施排除「有疑慮的供應商」。另外，四國同意，未來5年將對印太地區的基建投入逾500億美元。

Quad峰會在24日在東京登場，美日印澳四國元首均親自出席。峰會結束後，四國發表聯合聲明，雖未直接點名中國，但聲明中聚焦半導體、5G、新興科技等關鍵技術的安全性，外界認為都是針對中國而來。

據白宮公布的聯合聲明，在半導體方面，會中探討四方在全球半導體供應鏈中的地位以及相對薄弱的環節，決定更有效率利用互補方式實現半導體的多元化與合作，並且在國際標準化機構方面有很大的合作進展。同時也將加強包括生物技術、量子技術方面的合作，建立網路擴大發展關鍵與新興技術的資本。

在電信領域，聲明指出，四方會談在布拉格提案（2019年提出，30多國參與但未邀請中俄等國，有意牽制中國等5G與資安領域的建議文件）基礎下，歡迎多元電信設備商前來布局，多元化拓展5G等領域。

在資安領域，將建立四大國網路安全夥伴關係，共享威脅資訊與加強關鍵基礎設施評估，避免太平洋網路遭遇威脅。

此外，聯合聲明指出，四方未來5年爭取在印太地區提供逾500億美元，援助與投資建造基礎設施。

針對半導體、5G等關鍵新興技術領域，四國還發表「關鍵技術供應鏈原則共同聲明」。聲明表示，四方成立相關工作組，增加關鍵產業鏈的彈性、呼籲相關技術可能含有風險等。

該聲明強調，要確保關鍵技術的安全性、透明度以及供應商的自主程度，政府要與行業合作，評估供應商的道德、自主程度，避免他國入侵供應鏈風險，保護機密數據不被有心的供應商獲取。

此次四方會談定調的作法，與美國圍堵中國5G等技術的戰略類似。美方認為採用中國潛在「軍民融合」背景的電信設備商建造網路，可能有國安疑慮。

在峰會舉行前，日本讀賣新聞23日披露，峰會聯合聲明將寫入，四大國將在5G以及生物科技等領域加強合作，意在抗衡「軍民融合」的中國，且將共同組建不依賴中國的半導體供應鏈。不過從24日的聯合聲明看，以不點名方式陳述相關議題，語調和緩許多。