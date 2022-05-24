Fed變風向 傳秋後暫停升息

美國聯準會（Fed）部分官員開始釋出利率政策可能轉變的訊號！其中向來偏鴿的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）指出，在歷經6、7兩月各自升息兩碼後，9月會議暫緩升息應是合情合理。大鷹派聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）則說，若通膨愈早得到控制，明年就有降息的空間。

美股繼周一反彈走高後，周二跌勢再起。由於Snap發布獲利預警，加深市場對經濟衰退的疑慮，引發三大指數開盤跳空開低，道瓊下跌500多點或1.59％，標普500也跌逾2.43％，再度瀕臨熊市邊緣。但跌幅最深仍是以科技股為主的那斯達克指數，重挫逾3.68％。面臨Fed欲透過積極升息來遏制通膨，卻恐讓美國經濟陷入衰退的不安，已經造成美股今年來表現慘淡，其中標普500從年初高點至周一收盤更是大跌17％。

短期利率指標美國10年期公債殖利率周二跳水至2.77％，大跌9個基點，創一個多月來新低。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）並無投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克在周一（23日）接受媒體訪問時表示，今年秋季Fed也許需要暫緩升息，評估經濟的發展情勢，並對貨幣政策進行調整。他聲稱只要經濟按預期情況發展，接下來的二個會期各升息兩碼將是合適做法，不過他也補充在歷經數次調高利率後，9月也許應暫緩升息，先對通膨是否已經有效降溫與經濟造成的影響進行全面評估。

此外，同一天堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther Goerge）也提出類似說法，表示在6、7兩月各自升息2碼後，應該能在8月將聯邦基金利率升到2％，此舉將為之後政策改變進行鋪路。她今年在FOMC擁有投票權。

至於向來立場偏鷹，曾多次建議Fed積極升息的聖路易聯準銀行總裁布拉德，其立場也開始出現鬆動。他在上周五（20日）接受媒體專訪時提到，雖然目前沒有理由減緩升息腳步，不過在未來Fed的升息行動將會有一定程度的減緩。他與喬治一樣，今年在FOMC都有投票權。

他說，現今升息2碼是很好計畫，儘早採取行動就能愈早讓通膨處於控制中，並在明後年開始調降利率。Fed今年來已上調3碼，目前目標利率區間來到0.75％至1％。