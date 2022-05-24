通膨高壓籠罩 歐美PMI雙跌

受到通膨高漲拖累需求影響，歐美5月綜合採購經理人指數（PMI）雙雙呈現下滑。美國綜合PMI跌至四個月低點但維持擴張步伐，至於歐元區綜合PMI則跌至兩個月低點，所幸在服務業展現韌性的支撐下，仍穩健擴張。

金融數據供應商標普全球（S＆P Global）24日公布，美國5月綜合PMI初值由4月的56跌至53.8，創下四個月新低，但依然高於榮枯線50。其中，服務業PMI由55.6跌至53.5，改寫四個月低點，製造業PMI由59.2跌至57.5，創三個月新低。

美國5月商業擴張力道放緩，服務與製造業都受通膨升溫拖累，導致消費者需求成長減弱與成本壓力攀升。經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「基於生活成本增加、利率攀升與經濟放緩的擔憂，企業回報民眾需求開始下滑。」

標普亦公布，歐元區5月綜合PMI初值由4月的55.8跌至54.9，雖創下兩個月低點，但此為連續第15個月維持擴張。其中，服務業PMI由57.7下滑至56.3，創兩個月低點。製造業PMI由55.5降至54.4，寫下18個月最低。

歐元區5月商業維持強勁，原因在於服務業展現韌性，足以抵銷製造業低迷表現。歐洲各國鬆綁防疫並重啟經濟，帶動觀光旅遊等服務業需求攀升。對比之下，俄烏戰事延燒與中國清零政策等因素加劇供應鏈受阻，導致歐元區製造業產出受限。分析師表示，歐元區服務業反彈能持續多久尚待觀察，特別是在通膨壓力高漲之下，外界擔憂製造業疲態恐擴及至服務業。

標普全球／CIPS數據亦顯示，英國5月綜合PMI初值從4月的58.2跌至51.8，不僅創15個月最低，亦不如市場預估的57。製造業PMI從55.8下滑至54.6，改寫16個月低點。服務業PMI從58.9跌至51.8，創15個月新低。

研調機構Pantheon Macroeconomics首席英國經濟學家湯斯（Samuel Tombs）表示：「5月綜合PMI崩跌，顯示（受通膨影響）民眾可支配收入銳減導致需求下滑。」

英國民間部門5月動能急遽放緩，加劇市場對於英國央行為了遏制通膨升溫恐導致經濟跌入衰退的擔憂。英國4月通膨率攀抵9％的40年新高，令消費者信心跌至歷史新低。市場預期，英國央行年底前會將利率從如今的1％升至2％以上。