這1檔血崩30％！成台股殺盤最大兇手

上周美國兩大零售商沃爾瑪和塔吉特（Target）財報踩雷，當日股價表現創下自1987年以來最大跌幅，進而帶崩美股大盤。而社交媒體平台Snapchat母公司Snap於23日警告，本季獲利和營收將低於先前財測目標，原因是整體大環境前景惡化，消息一出，Snap盤後股價暴跌超過30%，其他相關個股如臉書母公司Meta股價跟著重挫逾7%，影響所及，那斯達克100指數期貨一度下殺逾2%，成為帶衰台股、日韓股和陸港股挫跌1～2%的最大兇手。

Snap原先預期第二季營收將比去年同期成長 20%~25%，這已經比分析師預測還要低，沒想到23日發布財測預警，坦言本季營收成長無法達標，不僅Snap盤後股價慘崩逾30%，一票仰賴數位廣告的公司也被拖下水，Meta盤後交易重摔7%，Twitter 和Google母公司 Alphabet下跌逾3%。

台股周二（24日）早盤原本跟進美股上漲，但隨著美國科技股期貨下殺，加權指數盤中翻黑，終場跳水大跌192點，收在最低15,963點，晶圓雙雄又成為殺盤重心，台積電重挫8元（或1.5%）至520元；聯電也大跌2.5%、收在49元。

美股周一（23日）意外大反攻，道瓊指數甚強彈逾600點，標普500也收高飆漲1.86%，但分析師認為，在美國經濟可能陷入衰退的擔憂下，美股回彈只是煙霧彈，接下來還有得跌。本周好市多（Costco）、百思買（Best Buy）、梅西百貨（Macy’s）等零售商將陸續公布財報，萬一不如預期，大盤難逃另一波殺戮，而美國第一季GDP修正值和4月個人消費支出PCE物價指數， 兩大數據周四、周五將壓軸登場，如果令市場大失所望，恐成為股市未爆彈。

（中時新聞網 吳美觀）

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