晶片荒快結束？基辛格：目前僅緩解一半

受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，究竟晶片荒何時會結束？英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）透露，晶片短缺情況目前僅緩解一半而已，仍會持續至少18個月，主因在於設備供不應求。

基辛格去年12月曾表示晶片短缺情形到2023年應會改善。但根據美國財經媒體報導，基辛格近期出席世界經濟論壇年會時表示，晶片荒會持續到2024年，關鍵在沒有足夠設備生產晶片，導致交貨時間大幅延長。

基辛格預期晶片短缺情況還會持續18個月，強調在過去的6到9個月，晶片製造商因面臨生產設備短缺，使協助晶片全面生產復甦面臨挑戰。

但在全球科技業者卯起來拚擴產情況下，未來仍可能變成供過於求，中芯執行長近期便預警晶片過剩問題，另根據DIGITIMES報導，2023年晶圓代工新產能陸續開出，預估2024、2025年來到量產高峰，屆時需求若未如預期，恐怕不只是產能過剩，甚至擴大為海嘯等級。

台積電總裁魏哲家之前在法說會中提到，半導體產業長期需求的結構性提升，以及供應鏈的短期失衡現象，客戶正面臨整個半導體產業產能短缺的挑戰，他預期，晶片短缺現象將持續至2023年才有望緩解。

（中時新聞網 邱怡萱）

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