WHO:猴痘因這行為擴散 不必大規模打疫苗

猴痘疫情擴散至北美與歐洲，在至少10幾個國家有約200例確診和疑似病例，世界衛生組織WHO官員周一表示，在北美與歐洲傳播的猴痘主要透過性行為在男性中傳播，官員建議，在非洲以外的國家不必要打疫苗，僅需做好安全性行為即可與保持良好衛生就可以控制疫情。

目前全球12國至少出現200起猴痘病例，另外還有100多起疑似病例，是猴痘在非洲以外爆發最嚴重的一次疫情。

WHO官員表示，雖然猴痘主要不是利用性傳播感染，但最近的病例都是因為性行為傳播－透過精液與陰道分泌物，而最近病例激增的原因似乎是男男性行為。研究愛滋病毒的西爾（Andy Seale）說:「許多疾病都可以透過性接觸傳播，性接觸可能會導致咳嗽或感冒，但不意味著這是性傳播疾病。」

猴痘通常不易在人與人之間傳播，但可以通過人與人之間的密切接觸或接觸猴痘患者使用的物品（如衣服、床上用品或用具）傳播。而也有官員表示，隨著監測範圍擴大，預計也將發現更多病例。

WHO歐洲高威脅病原體小組的佩伯迪（Richard Pebody）指出，目前針對猴痘的疫苗或是抗病毒藥物數量有限，控制疫情主要的措施是追蹤和隔離接觸者。流行病學家范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，在非洲的觀察性研究中，天花疫苗預防猴痘的有效性達85%，但這些疫苗不能廣泛使用，所以要有效的留給風險最大的人。

WHO本周末線上召開緊急會議研究該病毒，確定風險最高的人群以及傳播方式，下周二也將舉行第二次會議徹底研究病毒的風險和治療方法。

文章來源：WHO says no evidence monkeypox virus has mutated

文章來源：Monkeypox outbreak is primarily spreading through sex, WHO officials say

（ 中時新聞網 邱新博）

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