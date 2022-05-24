俄烏「打」響星鏈 新世代通訊革命來臨

俄烏戰爭要靠它 穆斯克星鏈推動新世代通訊革命

俄烏戰爭至今已進行了將近3個月，這次規模不小的戰爭中有2樣新的武器改變了戰爭的面貌，其一是在民間已使用多年的無人機，其二則是才啟用不久的「星鏈」（Starlink）。尤其是覆蓋全球的星鏈網路服務，其影響是世界性的，加上又能直接進入每個人的日常生活，人類的政經與社會文化結構將經歷一場劃時代的革命，其影響絕對不下於網際網路。

星鏈計劃由知名科技業全球首富伊隆．穆斯克於2015年提出，2018年2月22日首次在美國加州范登堡空軍基地以獵鷹9號火箭，將2顆小型實驗通信衛星送入軌道，展開星鏈計劃，翌年即成功試用其建構天基網路服務。

第一代星鏈計劃將有1.2顆衛星在軌道上傳輸網路，第2代星鏈星座計劃已向美國聯邦通信委員會（FCC）提交申請，將使用發射約3萬顆衛星組成。

其目的在為全世界提供高速網路傳輸，對於許多電信基礎設施薄弱的地區以及海陸空運輸工具，都可以接收到與都會地區幾乎相同速度的網路訊號。

推動星鏈計劃的SpaceX公司已將其衛星網路服務擴及全球32個國家，主要在北美、歐洲與紐澳，南美只有巴西與智利開放。星鏈去年中接受了超過10萬名以上的測試用戶，家庭試用戶每月99美元，只要購買天線與路由器就能接通，網路終端商每月499美元。近期星鏈將把服務主推至大型移動交通工具上，如輪船、飛機與高速火車，今年之內用戶數預計將超過50萬以上。

據美國科技媒體指出，星鏈衛星網路服務在美國東北部測試結果顯示，下載速度最高達到301Mbps，是目前全球最快的網路寬頻服務之一。

去年第4季美國各地平均的下載速度為105Mbps，這個網速與台灣目前寬頻速度相近，在其他國家地區測試結果也顯示比各地的寬頻服務更快，不過其上傳速度嚴重不對等，而且訊號延遲的情況較嚴重。據SpaceX表示，第2代星鏈的功能更強，最大的頻寬將能達到現有頻寬的3倍。

星鏈所屬的SpaceX一直與美國軍方保持合作一直是公開的秘密，它近期最熱門的話題是參與了俄烏戰爭。據俄國軍方的《紅星電視》指出，被俘的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅參謀長克爾緬科夫受訪時透露，先前困守亞速鋼鐵廠內的烏軍曾使用星鏈設備與烏軍參謀總部取得聯繫並傳送重要信息。

英媒《每日電訊》報導說，目前烏克蘭境內約有數千台星鏈地面終端機在運作，該系統可以幫助烏方指揮系統隨時保持與前延部隊間的通信能力，還能協助烏軍無人機打擊俄軍的重型裝備。

而一旦連結上網路，還可以運用各種互動式電子地圖、遠端無人機操控、使用北約提供的衛星圖像與人工智慧操作等尖端科技。現在烏克蘭的星鏈寬頻覆蓋率高達9成，即便作戰地區電力系統受損，也能使用簡易發電機或儲電設備繼續操作。

據專家表示，星鏈還可以即時監測彈道導彈軌跡，用於追蹤並摧毀洲際導彈，雖然理論上如此，但目前尚無具有操作意義的事證。英媒《泰晤士報》指出，穆斯克的星鏈衛星曾為烏克蘭的反艦導彈提供導引和修正，這才導致俄黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒。目前俄軍司令部為此下令，要求掃除俄羅斯、烏東以及黑海上空的星鏈衛星。

星鏈從最初計劃提出時，各界早就意識到其功能可以在軍事上發揮巨大的潛力，雖未料到會在烏克蘭戰場上首先使用，卻首次讓烏克蘭成為它的軍事試驗場。

至於要如何在戰爭中防止敵方破壞，專家表示，星鏈衛星的軌道較低，數量太多，要一一擊毀幾乎不可能，就算是摧毀了其中數顆，目前星鏈的火箭每次能部署60顆，未來使用星際飛船每次可以部署400顆，導彈攻擊根本追不上星鏈部署的速度。

如果使用干擾的方式，要對其使用的Ku、Ka頻段的大範圍、不間斷、無死角干擾也極為困難，加上這種干擾也會影響己方衛星通訊，這都使得星鏈這種去中心化、分散式的目標更難對付。

星鏈這種新時代的產物未來在軍事上大幅改變全球軍事部署的通信與武器運用方式之外，也會改變民間使用網路的方式。可以預見的是，未來各個國家將會陸續建造與星鏈類似的低軌通信衛星網路，它有可能會逐步取代GPS或北斗之類的全球導航系統，同時讓現有的全球跨海光纜等網路幹線成為廢物。

未來天空中低軌道衛星數量愈來愈多，是否會造成軌道上過於擁擠以致發生災難，可能就是下個世代的人需要思考的問題了。

（中時新聞網 盧伯華）