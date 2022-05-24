台灣缺席首輪印太經濟架構 謝金河曝關鍵

美國總統拜登23日在日本宣布，啟動全新的印太經濟架構集團（IPEF），對台灣未列首輪名單，財信傳媒董事長謝金河直言預料中，除指美方不想刺激大陸，台灣也應開始思考在未來的世界經濟，如何選對邊站。至於拜登參訪南韓三星，他則認為是美國穩住半導體產業的重要一步，顯示台積電以降都在美國陣營。

根據白宮公布的IPEF首輪名單，美日韓澳紐、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南與汶萊等13國為創始會員國，除囊括原在（區域全面經濟夥伴協定）的11國，也包括日本為主的 7 個（跨太平洋夥伴全面進步協定）國家，惟首輪兩岸皆缺席。

謝金河在臉書發文指出，與RCEP及CPTPP相比，IPEF想用更大的網，把之前有加入的一些國家框在一起，且把大陸圈在外面。

近年美中從貿易戰打到科技戰、金融戰，使很多中小企業紛紛離開大陸的生產基地，但從上海封城導致仁寶、廣達等 4 月營收鉅額衰退，仍可看出大型電子代工集團生產缐都在對岸，不過在蘋果率先表態下，預估未來10至20年，東協及印度將成下一個生產基地。

他認為，向來以移動速度及效率著稱的台商，現在面臨的卻是「小型台商移動快，大型台商似乎很難掙脫」的情況。

拜登亞洲行首站訪三星 謝金河曝老美真正盤算

至於拜登訪亞首站選擇南韓，關鍵在於南韓從文在寅親中路缐移動到尹錫悅的親美路線，過去被受打壓的三星再度復活，謝金河說，拜登親訪三星，是美國穩住半導體產業的重要一步，這樣一來，全球重要半導體聚落，從台積電以下，都在美國陣營底下。

而在訪韓3天後，拜登前往日本，並進行四方會談（QUAD），謝金河認為，QUAD未來角色可能也很重要，而在美國出招後，接下來要看大陸如何應對，雖這次台灣在IPEF沒位子，卻可能是最大的槓桿，未來生產基地的移動，台商扮演最大角色。

（旺得富理財網 李宗莉）