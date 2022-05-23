美國總統拜登亞洲行藉訪日正式啟動「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），參加啟動會議共有日韓越馬等13國，台灣不在其中雖感遺憾，但美國已表示歡迎新成員的加入，也意味台灣有持續爭取之機會。

IPEF為拜登政府在「印太戰略」下增添的經濟元素，其範圍將涵蓋四個面向，包括由美國貿易代表署（USTR）主導的「連結經濟」議題，以及由商務部主責的「韌性經濟」（供應鏈合作與多元供應鏈來源）、「潔淨經濟」(減碳、潔淨能源與基礎建設等)、以及「公平經濟」（涉及稅務與反貪腐）等三個議題。

由USTR主導的連結經濟議題，將包括勞工標準、數位經濟、環境與氣候變遷等主題，未來可能朝向建立新規則方向推進，因此才由負責經貿談判及落實義務的USTR為首。以勞工議題為例，拜登政府的貿易政策本來就訴求以「勞工為核心」。今年USTR貿易政策重點多次凸顯「美加墨協議」（USMCA）的勞動條款及「快速因應機制」成效，很有可能成為IPEF勞動標準的討論基礎。由此觀察，IPEF勞動標準預期將高於CPTPP（RCEP並未包含勞動規則）。在數位經濟議題方面，也可能會超越CPTPP及RCEP，除美國持續推動的「禁止強制資料在地化、禁止資料跨境傳輸」等原則外，首次納入數位產品與服務、資料傳輸及AI等共通標準的推動。

環境與氣候變遷上，同樣的在CPTPP及USMCA下關於非法採伐和捕魚、海洋垃圾以及空氣與水污染的條款，也會是IPEF的重要基礎（RCEP則無要求）。

更值得注意的，美國與歐盟去年達成將研擬以個別產業的「碳排放量為基礎」（emissions-based）協議，亦可能成為IPEF討論範圍，成為CPTPP與RCEP均未納入之新議題。

另由商務部推動的供應鏈合作、減碳、潔淨能源與高標準基礎建設以及關於稅務與反貪腐等議題，並非傳統FTA的議題，是近期美國與盟友逐漸發展的重點項目。例如在供應鏈議題上，未來美國可能推動建立印太地區「關鍵產業」供應鏈的資訊交流機制，以解決如半導體、汽車晶片全球短缺或物流之亂。在潔淨能源與基建上，可能是將G20「優質基礎建設原則」原則予以延伸，以凸顯與中國高度不透明的「一帶一路」之差異。至於稅務議題，應會朝向凝聚參與國對於課徵全球最低稅負及數位稅之共識為主。

目前這四個議題很可能會考量各國發展程度及需求等條件，開放有選擇性的參與，而非傳統FTA強制參加國須照單全收的模式，也因此台灣即便未受邀參加啟動儀式，但對於IPEF的議題，卻仍有透過台美的TIFA、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）與「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）機制納入討論的可能，亦可能將IPEF的議題作為台灣與其他IPEF成員的雙邊互動範圍，給予台灣實質參與IPEF之空間。（文／中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣）