傳博通有意收購 VMWare股漲

有助從半導體業跨域至企業軟體市場

外電引述消息人士說法指稱，晶片業者博通（Broadcom）有意以現金和股票收購雲端服務供應商VMWare，雙方仍在進行談判。倘若此案拍板，將是今年最大規模的併購交易之一。對博通而言，併入VMWare有助於事業多元化，由半導體業進一步深耕企業軟體市場。

受此激勵，VMWare周一股價暴漲24.78％至119.43美元。博通下挫3.10％至526.36美元。

據悉，博通與VMWare最近幾天加快協商速度，若雙方談判沒有破裂，不久後將定案。上周五VMWare股價上揚0.8％，收在95.71美元，以收盤價為計，當時市值約403億美元。博通市值大約2,220億美元。

戴爾去年11月分拆VMWare，當時包括戴爾在內的股東獲得115億美元的現金股利，戴爾利用這些資金償還債務，表示該交易有助於拓展新市場。戴爾創辦人麥克戴爾（Michael Dell）仍為VMWare董事長。根據路孚特資料，麥克戴爾仍是VMWare最大股東，握有40％股份。

博通近年積極併購以提振企業軟體市場版圖，包括2018年斥資189億美元併購CA Technologies，隨後又砸107億美元買下賽門鐵克（Symantec）企業資安部門。去年博通一度有意收購SAS Institute，但最後因SAS創辦人改變心意而破局。

先前也投資博通的私募基金Silver Lake是VMWare第二大股東，握有10％股份。

VMWare在混合雲市場具有強勁地位，近一年甫由公司老將拉古拉（Raghu Raghuram）接掌執行長，先前擔任九年的執行長基辛格（Pat Gelsinger）於2021年初離職，重回英特爾並擔任執行長。

VMWare將於周四發布財報。博通則於下周揭曉業績。