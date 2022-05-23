道瓊漲逾600點 標普自熊市邊緣拉回

美國總統拜登（Joe Biden）23日鬆口表示考慮取消對中部分關稅，摩根大通上修財測，執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前稱「暴風雨前的烏雲就在眼前」，最新言論表示「籠罩在美國的經濟烏雲可能消散」，美股四大指數全線走揚，摩根大通大漲逾6％，創一年半來最大漲幅，道瓊漲於600點創近兩周單日新高，標普金融板塊漲逾3％，標普自熊市邊緣拉回收漲1.86％。

道瓊指數漲618.34點或1.98％，收31,880.24點。那斯達克指數漲180.66點或1.59％，以11,535.28點作收。標普500指數漲72.39點或1.86％，收在3,973.75點。費城半導體指數漲15.78點或0.55％，收在2,898.43點。

VMWare飆漲24.78％。外電引述消息人士說法指稱，晶片業者博通（Broadcom）有意以現金和股票收購雲端服務供應商VMWare，雙方仍在進行談判。倘若此案拍板，將是今年最大規模的併購交易之一。對博通而言，併入VMWare有助於事業多元化，由半導體業進一步深耕企業軟體市場。

大型科技股表現，蘋果漲4.01％、谷歌漲2.15％、微軟漲3.20％、Meta（臉書母公司）漲1.39％、亞馬遜跌0.03％、網飛漲0.58％。

晶片股方面，德儀漲0.07％、博通跌3.10％、英特爾漲4.09％、輝達漲1.22％、高通漲0.40％、艾司摩爾漲0.44％、美光漲1.00％、超微漲1.68％。

台股主要ADR表現，台積電漲0.79％、日月光漲1.06％、中華電信漲0.60％。

中概股方面，微博跌0.60％、阿里巴巴漲0.51％、百度跌0.38％、愛奇藝跌2.68％、京東漲2.22％、網易漲0.18％。

銀行股方面，摩根大通漲6.19％、高盛證券漲3.20％、美國銀行漲5.94％、富國銀行漲5.16％。

汽車股方面，福特汽車漲2.64％、通用汽車漲1.69％、特斯拉漲1.66％。

生技股方面，嬌生漲2.04％、默沙東漲0.30％、輝瑞漲0.78％。

石油股方面，雪佛龍漲2.32％、艾克森美孚漲2.21％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲1.71％、達美航空漲2.28％、聯合航空漲2.78％、美國航空漲3.01％；挪威郵輪跌1.31％、嘉年華跌0.15％、皇家加勒比郵輪跌0.05％；Airbnb漲0.65％、Booking Holdings跌0.44％。

其他類股表現，沃爾瑪漲2.85％、開拓重工漲3.20％、3M漲0.38％、可口可樂漲3.08％、家得寶跌0.40％、迪士尼漲3.33％、NIKE漲0.58％、麥當勞漲1.75％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨漲1美分，來到每桶110.29美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲87美分，來到每桶113.42美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲123.46點或1.67%，以7,513.44點作收。法蘭克福DAX 30指數漲193.49點或1.38%，收在14,175.4點。巴黎CAC 40指數漲73.5點或1.17%，收6,358.74點。泛歐指數SOTXX 600漲5.44點或1.26%，收436.54點。