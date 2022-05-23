IMF總裁：全球經濟面臨二戰來最大挑戰

國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)周一指出，全球危機一波接著一波，全球經濟正面臨二戰以來最大的挑戰。考量此一經濟情勢，IMF可能進一步調降經濟成長預測。

喬治艾娃是在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)時做以上表示。她說，「全球經濟可能面臨多重危機的夾擊。」喬治艾娃進一步說明指出，俄羅斯入侵烏克蘭後導致飽受新冠疫情衝擊的全球經濟問題更為複雜，糧食與能源價格飆漲引燃通膨狂飆，並衝擊經濟復甦。

此外，利率上揚對背負龐大債務的國家與企業帶來下壓，而金融市場動盪與供應鏈瓶頸未解也都對經濟構成風險。

喬治艾娃表示，「經濟情勢較上個月IMF發布最新全球經濟展望報告已出現一些明顯的變化，包括金融情勢緊縮、美元升值與中國成長減弱。」她指出，「這些種種變化都指向IMF可能進一步調降經濟成長預測，其中有些國家如今陷入經濟衰退的風險上揚。不過，我們仍不認為全球經濟會出現衰退。」IMF上個月將今年全球經濟成長預測調降至3.6％。

經濟合作暨發展組織(OECD)周一發表報告指出，受制於諸多經濟挑戰，七大工業國(G7)今年第一季國內生產毛額(GDP)總值較前季萎縮0.1％。

為了舒緩經濟下壓，IMF呼籲參與世界經濟論壇的政府官員與企業領袖討論降低貿易壁壘。

不過，為了對抗本國通膨飆漲帶來的生活成本危機，部分國家正反其道而行，針對糧食與農產品貿易採取限制管制，這類政策會造成短缺問題惡化，並帶動全球通膨進一步上揚。

印度本月稍早宣布禁止小麥出口後，儘管該國小麥出口量並不多，仍造成全球小麥價格暴漲。印尼上個月也禁止大部分棕櫚油出口，但本周可望解除禁令。

美國總統拜登周一訪問日本時指出，經濟衰退並非無法避免，他並重申白宮已在研議取消川普時期對陸貨課徵的部分關稅。

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