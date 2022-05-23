不選台積?拜登親訪三星工廠背後意義曝光

美國總統拜登日前訪問南韓，參觀三星的工廠並在會後發表談話，確立南韓與美國在半導體技術同盟上的態度與決心，然而有專家認為，美韓同盟可能會導致南韓企業在大陸市場發展不順，需要仔細思考才能在中間取得平衡，此外，有專家認為拜登此舉是選擇與南韓企業合作，而非台積電。

Business Korea報導，南韓半導體與顯示技術協會認為，美韓聯手預料雙方在半導體產業上獲得進一步發展，且此舉也暗示美國選擇南韓企業做為合作對象，而非擁有地緣政治風險的台積電。

不過，首爾大學首席教授Hwang Chul-sung則警告，美韓結盟帶來的實際效益可能很有限，因為此舉恐阻礙企業前往大陸發展，「近期把設備運送到西安及無錫的難度愈來愈高，此外，美國恐將因為三星、SK海力士在大陸擁有廠房而施加更多壓力，最重要的真相是，大陸市場跟美國同樣重要。」

南韓貿易協會數據顯示，去年南韓有高達59.7%的半導體產品出口至大陸及香港，且大陸企業製造消費性電子產品，幾乎百分之百依賴海外進口的記憶體晶片，這也是南韓製產品比重相當高的原因。

南韓產業經貿研究院則評估，由於合作的細節並未出爐，還需要時間了解雙方合作帶來的優缺點，可以確定的是未來有更多管道取得美國的技術與設備，但南韓也應該加強自身的實力，吸引美國半導體公司到南韓進行技術合作。

（中時新聞網 郭宜欣）

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