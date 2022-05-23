猴痘肆虐！WHO發布疫情爆發預警

世界衛生組織發布猴痘疫情爆發預警稱，猴痘病毒已發生人際傳播 ，鑒於目前已在多個未流行猴痘病毒的國家發現病例，未來有可能在這些國家及其他國家和地區發現更多病例。

新冠疫情未平之際，根據華爾街見聞報導，歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）建議成員國為可能的疫苗接種計劃制定戰略，美國已訂購數百萬劑猴痘疫苗，英國、西班牙欲實行疫苗接種計劃。

近期，在英國、美國及歐洲多國出現罕見的猴痘病例，歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）建議成員國為可能的疫苗接種計劃制定戰略，以應對不斷上升的猴痘病例。ECDC當地21日表示，即將在發布的風險評估中提出該建議。但任何疫苗接種活動都將使用現有的天花疫苗，因為目前沒有批准的猴痘疫苗接種。

資料顯示，猴痘是一種病毒性人畜共患病，猴痘病毒可透過密切接觸由動物傳染給人，雖不易發生人際傳播，但與感染者密切接觸也可能感染。人感染猴痘的初期癥狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為臉部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重。

值得注意的是，這是猴痘病毒迄今為止在流行地區之外規模最大的一次，美國、英國、加拿大等歐美多國已發現猴痘病例。

世界衛生組織表示，截至當地時間5月22日，已有14個非猴痘流行的國家和地區向其報告了108例確診病例和91例疑似病例。隨著監測範圍的擴大，預計全球將出現更多猴痘病例。

美國總統拜登22日表示，猴痘應引起大家關注。目前美國正在研究可用的治療方法和疫苗。華爾街見聞綜合外電消息指出，在美國報告今年首個人感染猴痘病例後，新聞周刊引述美國衛生部門談話，已經訂購了價值1.19億美元的數百萬劑猴痘疫苗。

據英國金融時報報導，英國當局欲採納ECDC建議，為確診猴痘患者的密切接觸者進行免疫接種。英國衛生安全局（UKHSA）的一位發言人表示，目前還沒有針對猴痘的特定疫苗，但天花疫苗確實能提供一些保護，他們也已經向猴痘的可能接觸者提供了天花疫苗。

除英國外，西班牙衛生部也在著手準備批準購買傳統天花疫苗應對猴痘疫情。據西班牙《國家報》5月19日消息，西班牙衛生部計劃購買Bavarian Nordic的「Imvanex」疫苗，以阻止可能發生的猴痘疫情暴發。

比利時衛生部門於當地時間19日發布聲明，要求猴痘病例進行21天自我隔離。比利時由此成為全球第一個要求猴痘病例進行自我隔離的國家。自5月19日歐洲猴痘病例數開始增​​長以來，Bavarian Nordic的股價已上漲約55%。

據WHO稱，天花疫苗對於猴痘的預防有效性高達85%。天花在1980年被宣布根除，但疫苗儲備一直維持著，以防止該病毒死灰復燃。但ECDC指出，這家丹麥天花疫苗製造商的Imvanex疫苗未獲准用於治療猴痘，並且沒有關於將其用於免疫功能低下的人或幼兒的接種數據。

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