美天然氣猛出口 高成本更難解

天然氣價格持續飆漲，提高美國工業等諸多產業製造與運輸成本。隨著美國向歐洲出口更多天然氣，以彌補俄羅斯遭西方制裁導致的供應缺口，成本攀升狀況在短期內恐難落幕。

紐約商品交易所6月天然氣期貨價20日收盤跌逾3％至每百萬英熱單位8.058美元。美國天然氣價格從2022年初的3.73美元一路攀升至8美元之上，但依然遠低於歐亞基準價格31美元與24美元。

美國天然氣期貨價格今年以來翻倍成長，漲幅遠高於汽油與柴油零售價格，令美國民眾對於能源業與政府感到不滿。

許多工業公司高層呼籲，美國應將國內需求擺在第一並停止出口天然氣。但天然氣公司回應，他們計畫提高產能並取得更多鑽探許可。

俄國侵烏與西方對於俄羅斯實施油氣禁運，促使美國加速液化天然氣（LNG）出口以協助因應歐洲龐大需求，後者努力降低對於俄國的能源依賴。數據顯示，3月中美國LNG工廠消耗國內產量約15％。

美國化工巨擘亨斯邁（Huntsman）表示，天然氣價格高漲，導致他們生產成本暴增，過去一年來原物料支出攀升逾15億美元。該公司執行長亨斯邁（Peter Huntsman）表示：「我們被迫轉嫁成本，消費者肯定承受衝擊。」

美國西湖化學公司（Westlake Chemical）推估，天然氣價格每攀升1美元，他們年度成本便會增加1億美元。

美國工業能源消費者協會 （IECA）4月致函美國能源部，呼籲華府應停止批准LNG出口許可，直到美國建立充足天然氣庫存。

IECA總裁西西奧（Paul Cicio）表示：「天然氣與電力價格不能受到LNG過度出口影響，這關係到製造業能否擴大投資與創造就業。」

美國主要產地今年天然氣產量放緩，部分原因在於管線輸送量下滑。惡劣氣候亦導致產能下降並提高取暖燃氣需求。分析師認為，在歐洲需求持續旺盛下，天然氣價格恐居高不下。