拜登訪日 印太戰略成焦點

美國總統拜登22日到日本展開行亞洲訪問第二站行程，這次訪日行程的重頭戲將是在日本主持印太經濟架構啟動儀式，以擴大美國經濟在區內影響力，以及日本、印度與澳洲新總理舉行四方安全會談。



按計劃，拜登23日先拜會天皇德仁，然後跟日本首相岸田召開峰會。外界預期他跟岸田將討論如何加強美日聯盟，以制衡中國在該區內日益增長的勢力。



同一天，他與岸田還會在東京正式啟動「印太經濟繁榮框架」（IPEF）機制。此計劃旨在藉由區內各國在供應鏈彈性、乾淨能源、基礎建設和數位貿易等多項領域上設定共同標準，以進行更為緊密合作，共同對抗中國經濟對區域的影響。



前美國總統川普退出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，嚴重減弱美國在區內經貿合作，給中國擴大影響力的空間。因此IPEF被視為美國企圖修復區內影響力的重要計劃。



但外界認為IPEF不可能包含具約束力的承諾，加上拜登致力保護美國就業機會，不會對區內各國擴大開放市場，與美國並沒有提出降低關稅等實質好處，專家認為IPEF對許多亞洲國家不具吸引力而反應冷淡。



知情者透露，美國希望IPEF啟動儀式，意味將與區內理念相近的核心國家正式展開談判，但日本卻希望儘可能讓許多東南亞國家參與。因此該儀式可能只是簽下協議後才開始協商IPEF，但絕不是真正談判的開始。



至於24日舉行的四方會談，是拜登上台後第二次親自出席會議。雖然與會的美日印澳都對中國擴大區內影響力感到憂慮，但四方會談一直避免成為公然反對中國的團體。



上一次四方峰會是在3月舉行，當時四國領袖一致認為，烏克蘭遭到俄國入侵的事情不允許在印太區發生。外界認為其所指的威脅為兩岸關係。由於澳洲換了新總理，外界會關注澳洲對外政策的態度是否有重大改變。