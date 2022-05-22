現代送拜登大禮 宣布投資美國逾百億美元

美國總統拜登訪問韓國，加強經濟合作是重要目的之一。現代汽車集團在他訪問首爾期間兩次送上大禮，將在2025年底前合計投資美國逾100億美元，強化與美國企業在先進技術上的合作。

該集團22日表示，其計劃在機器人、城市空中交通（UAM）、自動駕駛和人工智慧（AI）等領域投資50億美元。但沒有說明在美國什麼地方做相關投資。

加上其20日宣布在喬治亞州，投資55億美元興建電動車與專用電池等工廠，讓拜登訪問期間所承諾在2025年底前的兩筆投資共約105億美元，金額超過其去年宣布未來四年內投資美國的74億美元。

現代汽車集團旗下有現代汽車（Hyundai）與起亞（KIA）兩大品牌，汽車銷售量為全球第三大。

對現代汽車的重大投資，拜登回應：「感謝現代，我們正成為汽車業轉型的一部份，並不斷加快我們讓美國走向全面電動車的未來。」

現代汽車集團董事長鄭義宣表示對喬治亞州新廠有信心，能讓集團成為美國汽車業的領袖，給美國市場生產高品質電動車。該集團18日表示在2030年底前，投資160億美元去擴大其在韓國的電動車業務規模。

除了加強美韓經濟合作外，東亞地區安全也是拜登訪問亞洲的重要議題之一。他22日準備飛往日本展開第二站訪問之前，總結其韓國行程的成果。期間外界提問其對北韓領導人金正恩有什麼話要說時，他說：「你好。就這樣。」

外界認為拜登如此極簡的問候語，反映出拜登政府企圖與平壤當局恢復外交互動的努力迄今仍未成功。北韓對美反應是頻繁地試射飛彈，並可能準備第七次地下核子試爆。

拜登對此表示已對北韓任何行動做好準備，強調對北韓可能進行新的核子試爆並不擔心。

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