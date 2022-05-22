穩定幣崩 SEC示警這貨幣 「快錢」玩完

穩定幣崩盤 SEC主席對加密貨幣示警

穩定幣TerraUSD崩盤，連累整個幣圈殺聲隆隆，此事也驚動美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler），他擔心有更多投資人在加密貨幣市場受到傷害。

詹斯勒18日出席國會聽證會後告訴記者，「我認為這些代幣大多會失敗。我擔心有很多人在加密貨幣市場受傷，那會破壞對市場的信心和信任。」

詹斯勒與他的前任者克雷頓（Jay Clayton）都表明過，大部分加密貨幣可受證券法規監管，呼籲發行商及Coinbase Global等交易平台向SEC註冊登記。但加密貨幣業者多拒絕配合，反批SEC不應將證券法規硬套用在加密貨幣上。

SEC本月初曾表示，旗下加密貨幣暨網路安全執法單位的編制，計畫增加20位調查員和訴訟律師，人力擴編將近1倍。詹斯勒為SEC預算前往國會作證時告訴議員，他希望SEC有更多加密貨幣監管人力。

由於聯準會逐步回收寬鬆貨幣政策，監管機關也開始緊盯加密貨幣圈，過去6個月加密貨幣市值失血超過1兆美元。

聯準會5月初升息後，投資人趕緊拋售加密貨幣資產。全球第3大穩定幣TerraUSD與美元脫鉤，價格急遽崩落，姊妹幣Luna也跟著遭殃，雙雙陷入「死亡螺旋」。

穩定幣崩盤風暴引發不安，有人擔心可能波及其他資產類別。美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席班南（Rostin Behnam）16日提到，加密貨幣價格暴跌，是可能產生連鎖效應衝擊傳統資產和傳統市場。

加密貨幣佈道者、Galaxy Digital Holdings創辦人諾沃格拉茲（Mike Novogratz），18日在致股東信函中揭露，2020年底投資了TerraUSD的姊妹代幣Luna。

諾沃格拉茲雖未透露Galaxy這項穩定幣投資的盈虧，但該公司5月初報告過，第1季數位資產的淨實現收益3.55億美元，最主要來自銷售Luna的貢獻。

迷因股時代多頭槓桿交易形成的快錢 已經結束

摩根大通指出，搭上迷因股熱潮爆紅的網路券商羅賓漢（Robinhood），旗下客戶最近幾季連連投資失利慘虧，報酬表現遠遠不及大盤，羅賓漢的獲利前景堪慮，股價也跟著遭殃。

根據摩根大通分析，從去年第3季到今年第1季，羅賓漢客戶在這3個季度的投資，季季繳出負報酬，進入4月後情況更慘。

摩通分析師沃辛頓（Kenneth Worthington）提到，去年下半羅賓漢客戶虧損10％，反觀大盤標普500指數及那斯達克100指數約有10％的反彈幅度。

該分析師在報告中寫道: 「我們認為，迷因股時代多頭槓桿交易形成的快錢已經結束。這意味在近期內，成交量與融資融券餘額（margin balance）將雙雙降低，損害已經負向發展的獲利能力。」

沃辛頓以交易環境每況愈下為由，重申給羅賓漢「減碼」（Underweight）的投資評等，目標價每股11美元。

羅賓漢4月底發布的第1季業績令人失望，歸咎於客戶交易活動放緩。管理高層也在上月底宣布，要裁減9％人力來改善營運效能。

羅賓漢已落入美股後段班，表現幾乎墊底，今年來股價累跌44％，與52周高點相比跌幅將近90％。

不過這個獲散戶追捧的股票交易平台，也因股價跌深吸引低接買家出手。據12日提交美國證管會的文件顯示，加密貨幣交易所FTX執行長班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）大手筆入股羅賓漢，受此激勵羅賓漢盤後股價狂飆。

然摩根大通根據歷史前例，還是不看好羅賓漢股價。分析師沃辛頓表示，網路泡沫化期間，券商德美利（TD Ameritade）的成交量和融資融券餘額，與峰點相比大減75％，此前車之鑑暗示，羅賓漢股價還會進一步走跌。

該分析師說:「科技泡沫破裂後，德美利的成交量和融資餘額接連幾個季度下滑，我們將此與迷因股泡沫縮小做類比。」

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