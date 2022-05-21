穩定幣崩盤 SEC主席對加密幣示警

穩定幣TerraUSD崩盤，連累整個幣圈殺聲隆隆，此事也驚動美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler），他擔心有更多投資人在加密貨幣市場受到傷害。

詹斯勒18日出席國會聽證會後告訴記者，「我認為這些代幣大多會失敗。我擔心有很多人在加密貨幣市場受傷，那會破壞對市場的信心和信任。」

詹斯勒與他的前任者克雷頓（Jay Clayton）都表明過，大部分加密貨幣可受證券法規監管，呼籲發行商及Coinbase Global等交易平台向SEC註冊登記。但加密貨幣業者多拒絕配合，反批SEC不應將證券法規硬套用在加密貨幣上。

SEC本月初曾表示，旗下加密貨幣暨網路安全執法單位的編制，計畫增加20位調查員和訴訟律師，人力擴編將近1倍。詹斯勒為SEC預算前往國會作證時告訴議員，他希望SEC有更多加密貨幣監管人力。

由於聯準會逐步回收寬鬆貨幣政策，監管機關也開始緊盯加密貨幣圈，過去6個月加密貨幣市值失血超過1兆美元。聯準會5月初升息後，投資人趕緊拋售加密貨幣資產。全球第3大穩定幣TerraUSD與美元脫鉤，價格急遽崩落，姊妹幣Luna也跟著遭殃，雙雙陷入「死亡螺旋」。

穩定幣崩盤風暴引發不安，有人擔心可能波及其他資產類別。美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席班南（Rostin Behnam）16日提到，加密貨幣價格暴跌，是可能產生連鎖效應衝擊傳統資產和傳統市場。

加密貨幣佈道者、Galaxy Digital Holdings創辦人諾沃格拉茲（Mike Novogratz），18日在致股東信函中揭露，2020年底投資了TerraUSD的姊妹代幣Luna。

諾沃格拉茲雖未透露Galaxy這項穩定幣投資的盈虧，但該公司5月初報告過，第1季數位資產的淨實現收益3.55億美元，最主要來自銷售Luna的貢獻。