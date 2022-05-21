澳洲變天了 工黨相隔9年重返執政

澳洲聯邦大選今日登場，在野工黨（Labor）在國會眾議院目前取得72席，可單獨組成少數政府，相隔9年再次執政。現任總理莫里森稍早承認敗選，並恭喜工黨領袖艾班尼斯。

澳洲大選計票工作持續進行，澳洲廣播公司（ABC）、第7台新聞（7 News）、天空新聞澳洲分台（Sky News Australia）已預測艾班尼斯將成為澳洲下一任總理。莫里森領導的自由-國家聯盟（Liberal-National Coalition）尋求4度連任，但明顯落後工黨，僅得51席。儘管能否跨過76席門檻仍未知，工黨總部已響起勝利的歡呼聲。

目前開票結果符合選前民調與媒體預測，亦即工黨支持度領先執政聯盟，但並未過半。分析指出，這次選舉各小黨支持率攀升，獨立候選人如雨後春筍冒出，兩大陣營因而難以取得多數。

莫里森在談話中說，對自由黨和國民黨而言，「這是一個令人失望的夜晚，但也是我們聯盟、所有成員與支持者抬頭挺胸的時候。」他說：「我們一直是一個強大的政府、一個好政府，在過去3個任期裡，我們的努力讓澳洲成為更強大的國家。」

莫里森表示，他深信3年後能再次執政，「我非常期待執政聯盟的回歸」。

（ 中時 王少筠）

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