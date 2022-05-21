芬蘭遭俄「斷氣」了 這2點疑是導火線

在芬蘭政府周三（18日）正式提交加入北約申請書後，俄羅斯也對赫爾辛基當局採取報復行動。芬蘭天然氣公司Gasum 20日表示，已經接獲俄國通知，21日起將停止向芬蘭供應天然氣。事實上，外界認為芬蘭遭「斷氣」有兩大導火線，除了加入北約踩到俄羅斯總統普丁痛點外；再者， 芬蘭拒絕用盧布支付俄國天然氣費用。

據CNBC報導，芬蘭國有天然氣商Gasum周五發表聲明，坦言已接獲俄羅斯天然氣巨頭Gazprom通知，將從周六（21日）當地時間上午7點，暫停向芬蘭供應天然氣。

Gasum執行長Mika Wiljanen表示，「公司一直在為這種情況做準備，只要天然氣傳輸網絡正常，我們在未來幾個月內將持續為客戶供應天然氣。」

報導指出，Gasum並未說明「斷氣」的原因，但據了解，芬蘭不願意使用盧布支付俄國天然氣，加上日前芬蘭當局正式申請加入北約，此舉讓俄方備受威脅，更進一步激怒普丁。俄羅斯先前已警告，芬蘭若加入北約，將進行報復行動。

北歐的瑞典和芬蘭18日正式遞交申請書加入北約組織，最後能否獲准，必須獲得北約30個成員國達成共識才能夠加入，但土耳其率先表態反對，理由是瑞典、芬蘭兩國反對土耳其打擊庫爾德激進組織的立場。

（中時新聞網 吳美觀）

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