美4月房價房租 同創新高

美國4月房價與房租雙雙飆至歷史新高，不過由於高房價與利率上升導致潛在買家放棄買房轉而租屋，業界預期這將推升房租再度攀高，房租中位數在8月就可能漲破2,000美元大關。

全美房地產經紀商協會(NAR)周四（19日）表示，4月成屋價格中位數年增14.8％到39.12萬美元，創下該統計自1999年開始以來最高紀錄。然而房價居高不下加上美國利率快速攀升，導致有意買房民眾望之卻步，也拖累成屋銷量月減2.4％，折合年率為56.1萬戶，不僅為連續第三個月下滑，並創下2020年6月以來最低。

NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）指出，房屋庫存有限、房貸利率衝破5％以及房價漲個不停，都使美國房屋銷售活動如今已回到疫情前的水準。

在同時全美房租也再度刷新歷史紀錄，根據Realtor.com發布最新報告指出，全美4月房租中位數為1,827美元，比一年前勁揚16.7％。由於房租自去年初就持續穩步走高，如果該趨勢持續下去，Realtor.com預測在8月租金可能就會漲破2,000美元大關。

Realtor.com首席經濟學家海爾（Danielle Hale）解釋，房租不斷攀漲主要是受到租屋市場的供需失衡所致。鑒於購屋成本大增，迫使有意買房的民眾決定暫打退堂鼓，轉而繼續租房。

不過海爾也發現，有部分跡象顯示美國房租漲幅已開始趨緩。她說4月房租年增幅為連續第三個月出現減緩，雖然幅度有限。3月房租年增幅為17％。

報告指出，有些城市房租增幅相當驚人，像是邁阿密4月房租中位數就年增52％到2,800美元，比一年前多出950美元。

海爾認為，即使通膨日增使得全美民眾生活成本飆漲，但對租房者而言，房租目前仍是他們整體財務的最大壓力來源。