全球觀光、商務航班 需求超2019年

全球航空業歷經兩年低迷後，終於盼來需求全面復甦。萬事達卡經濟研究院最新報告指出，今年3月為止，全球觀光、商務航班需求雙雙超越2019年水平，是疫情以來首見。

萬事達卡經濟研究院近日發表的《旅遊2022：趨勢與轉變》報告指出，國際航班需求已在今年3月回到疫情前水平。該機構亞太、中東及非洲首席經濟學家曼恩（David Mann）表示，航空業正處於「重大復甦期」。

這份報告調查全球37個區域市場，結果顯示今年3月底全球觀光客機票訂單量較疫情前增加25％，主要是因為短程及中程航班需求大幅成長。今年初長程航班需求比疫情前減少75％，隨後在短短三個月內快速復甦，幾乎回到2019年水平。

除了觀光客之外，商務旅客的機票訂單量也在3月底超越2019年水平，意味著過去航空公司仰賴的企業飛行常客即將回籠。回顧今年初商務旅客機票訂單量只有疫情前的一半，更加凸顯商務飛行需求急速復甦。

在各大區域市場當中，亞洲航空業復甦進度較慢。雖然飛往新加坡、馬來西亞、印尼的亞太旅客在今年明顯增加，但多數亞太旅客還是飛往其他地區，其中又以美國為主要目的地。

萬事達卡經濟研究院預測，今年全球飛行旅客人數將較去年增加15億人，其中超過三分之一來自歐洲。該機構認為全球消費者在前兩年受到防疫限制影響，加速還清個人債務，而較有錢的消費者也在這段期間投資獲利，如今都迫不及待出國旅遊。

雖然高通膨及地緣政治動盪對觀光旅遊業帶來負面影響，但曼恩認為現階段消費者為了出國不惜砸大錢，還不至於被機票漲價嚇阻需求，估計要等到今年底或明年初才會開始影響需求。今年1到4月全球機票價格平均上漲18％，但各地漲幅差異顯著。以新加坡為例，今年4月機票價格年增27％，但同一期間美國票價持平。