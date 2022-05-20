美汽油飆新高 還會再漲

國際原油價格攀升，連帶令美國汽油價格水漲船高。美國本周各州汽油價格皆來到每加侖4美元以上，此為史上首見。分析師預估，隨著夏季出遊旺季來到，美國汽油價格恐續創新高。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，19日全美普通無鉛汽油均價創下每加侖4.59美元的歷史新高，此為該機構2000年開始追蹤能源成本以來最高。此數據較一個月前價格攀升50美分，亦高於去年同期的3.04美元。

其中，加州計程車司機感受最為深刻，全州汽油均價高達6.06美元。相較之下，奧克拉荷馬州汽油價格最低僅4.03美元。夏威夷州、內華達州、華盛頓州、阿拉斯加州與奧勒岡州汽油售價皆超過5美元。

AAA發言人格拉登（Devin Gladden）指出，雖然汽油價格通常於夏末下滑，但今年是否會如此仍是未知數。格拉登表示：「夏季結束後汽油價格是否下滑，完全取決國際油價是否走低。」

美國汽油價格持續攀升，原因在於消費者需求回升至疫前水準，加上俄國今年稍早入侵烏克蘭衝擊全球能源供應所致。

分析師預估，汽油價格短期內不太可能下滑。摩根大通銀行（JPMorgan）本周最新報告推估，隨著夏季用油高峰來到，美國汽油零售價格8月恐升至6.2美元。

油價追蹤網站GasBuddy周四公布調查顯示，58％的美國民眾計畫於今年夏季出遊，比重略高於去年同期的57％，當時汽油均價較今日便宜約1.5美元。

美國眾議院周四以217票同意對上207票反對通過一項法案，希望授予美國聯邦貿易委員會（FTC）更多職權，以打擊業者哄抬油價的行為。但此法案恐難在兩黨票數接近的參議院過關。為了減緩汽油價格漲勢，美國環保局4月時解除乙醇夏季禁銷令，允許各家汽油站販賣高乙醇濃度汽油。