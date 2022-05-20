俄原油銷亞洲 伊朗4千萬桶油海上等買主

自俄烏戰爭以來，俄羅斯原油賤價銷售深受北京喜愛，以致伊朗對中國原油輸出巨幅滑落，有近4,000萬桶目前暫存亞洲海上油輪等待買主。

美國與歐洲因莫斯科入侵烏克蘭祭出制裁，促使更多的俄羅斯原油輸往東方，中國趁機搶購這些俄國石油，同時減少對伊朗和委內瑞拉石油的需求，目前這兩國也遭受西方國家制裁。

根據船運公司資料，5月中旬大約有20艘載運伊朗石油的油輪在新加坡附近停泊。交易商與船運商消息來源表示，有些油輪從2月以來就一直停泊不動，但自4月起，裝載伊朗石油的油輪數量快速攀升，此時俄羅斯原油也正運往東方。

大宗商品資料與分析公司Kpler表示，估計在新加坡附近海上待運的伊朗石油量4月初有2,200萬桶，至5月中旬攀升到3,700萬桶。

美國在俄侵烏後不久即禁止俄羅斯原油進口，歐盟也考量實施階段性禁運，促使俄羅斯原油輸往東方。位於德黑蘭的「伊朗石油天然氣及石化產品出口商協會」董事霍西尼（Hamid Hosseini）告訴路透社：「俄羅斯能夠將近半數的（原油）出口轉往東南亞，特別是中國…這對伊朗原油出口是個巨大潛在威脅。」

美國因伊朗核子計畫施予制裁，在此情況下，伊朗石油業艱苦撐了許多年，長期倚賴中國採購以維持經濟運轉。根據資料與顧問公司估算，伊朗3月出口到中國的原油每天約有70萬至90萬桶。但全球能源顧問公司FGE中東常務董事納瑟利（Iman Nasseri）表示，估計4月伊朗出口到中國原油每天減少20萬到25萬桶，降幅約1/4到1/3。

Kpler表示，伊朗在第一季平均每天出口93萬桶，主要是輸往中國，4月初估每天75萬5,000桶，Kpler說，因為伊朗銷售數字難以追蹤，這些數據可能會修正。

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