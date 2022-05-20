7年最高 日核心CPI升破2％達標

日本官方20日公布，能源與原物料成本高漲之故，4月消費者物價指數（CPI）年增率破2％，13年來首度站上日本央行（BOJ）通膨目標。核心CPI也是七年來首見跨過BOJ的2％門檻，創2015年來最大增幅。

日本4月整體CPI年增2.5％，將調漲消費稅的衝擊排除在外，係2008年9月以來首見超越日銀的2％通膨目標，也是自1991年來最大增幅。

而上月核心CPI（排除生鮮食品不計但包含能源）年升2.1％，不僅是2015年3月來最大升幅，同時是七年多來首次突破日銀2％目標。

日本4月核心通膨率陡升，歸咎於石油出口大國俄羅斯因俄烏戰爭遭到制裁，推高能源成本。而影響非生鮮食品價格的其他大宗商品也同步飆漲，是帶動日本通膨的另一主因。該全球第三大經濟體長久以來苦於通縮，BOJ極盡寬鬆務使通膨達成2％目標，但多年來連1％都難以企及。

如今日本通膨終於達標，分析師卻表示不是值得慶祝之事，問題出在通膨火種並非由強勁內需點燃，而是進口能源和原物料成本大漲所致。

日生基礎研究所執行研究員齊藤太郎（Taro Saito）指出，「當前物價上漲源自於進口成本增加，縱觀全局這意味著，通膨造成企業和家庭負擔。若薪水有漲，家庭實質收入可望提高，但薪資根本沒漲，一般家庭受到負面衝擊。」

儘管周五的數據反映日本如願實現通膨，而且全球其他央行紛紛升息，BOJ可能還是持續緊抱寬鬆政策。BOJ及外部經濟學家認為，日本內需仍相對疲弱，薪資增幅沒有大到能說服消費者打開荷包，通膨率突破央行2％目標不太可能持久。

自1990年代起，日本薪資增幅相較生活成本不成正比，促使一般家庭儲蓄意願勝過支出，始終是日本最迫切需要解決的問題之一。厚生勞動省日前發布的數據顯示，由於名目薪資增加速度跟不上物價，3月日本勞工實質薪資3個月來首度萎縮。

（工商 吳慧珍）

因為進口能源以及大宗物資持續上漲，日本4月份核心CPI（消費者物價指數）終於達到當地央行設定的目標值，且創7年新高。物價上漲雖順了日本央行的心願，對薪資未同步上漲的受薪族來說，日常生活壓力又多了不少。

根據日本政府20日資料，當地4月不含鮮食但計入能源的核心CPI年增2.1%。日本央行多年來都希望當地CPI能成長至少2%，現在已經看到了，外界很好奇，日本是否還是會維持目前超寬鬆的貨幣政策，不跟隨歐美升息。

日本4月核心CPI超過2%，漲幅創2015年3月以來單月最大，同時，也遠高於3月的0.8%。主要原因之一，手機收費已恢復正常不再降價。不過，若要與歐美已開發國家動輒8%左右相比，日本的物價增速還是溫和許多。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）