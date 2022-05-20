晶片供應鏈大亂 歐洲汽車銷售連10月下滑

俄烏衝突致使晶片供應鏈大亂，對歐洲汽車工業影響至鉅。大陸媒體財新引述歐洲汽車工業協會（ACEA）表示，除新冠疫情開始流行的2020年之外，這是有紀錄以來銷量最差的4月。

4月歐洲汽車銷量大幅下降，已連續第10個月年增率呈下滑趨勢。

根據ACEA最新資料顯示，4月歐盟新乘用車的註冊量顯著下降，僅為68.45萬輛，年減達20.6％，月減也達18.9％。同時，全部主要區域市場均有明顯下降，義大利的單月月減達到33％，法國和德國的降幅均超過20％。

歐洲汽車製造商協會表示，在原本供應鏈就緊張的背景下，俄烏戰爭進一步削弱了供應鏈，並引發創紀錄的通膨，導致車企產能受限，並抑制市場需求。

稍早歐洲汽車製造商協會說，3月份歐洲新車註冊量年減19％至113萬輛，原因正是汽車半導體和其他零部件產量不足。汽車製造商曾寄望於新冠疫情影響減弱後，今年的新車銷量能夠好轉，然而今年開局情況顯然令他們的希望落空了。

新浪財經引述彭博情報分析師Michael Dean報告指出，與俄烏戰爭有關的零部件短缺和生產停頓，將限制汽車供應，並推遲了原本預期的銷售復甦。俄烏戰爭的爆發使得烏克蘭當地零部件供應商被迫停產，從而迫使大眾、寶馬等歐洲車企也不得不暫時停產。

由於烏克蘭西部擁有低成本、高技能的勞動力和豐富的原材料，同時又靠近歐洲的汽車工廠，所以成為歐洲眾多車企的零部件來源地。比如，烏克蘭約占歐洲汽車線束供應量的五分之一。而戰爭後，多數烏克蘭當地的線束廠已停工。

此外，汽車製造商也開始再次逆轉對半導體供應改善的預期，目前預計半導體供應瓶頸的持續時間將進一步延長。寶馬已經下調今年汽車部門的利潤率預期，並預計缺晶片狀況至少要到今年下半年才能改善。大眾則預計，晶片產量要到明年才有望恢復到疫情前水準，而隨著車企對汽車晶片的需求反彈幅度更大，晶片的結構性短缺可能會到2024年才能改善。

高通膨也開始打擊歐洲消費者購車需求。歐元區3月份的CPI年率飆升至創紀錄的7.5％，不僅高於預期，而且也遠高於2月份的5.9％。汽車行業預測機構LMC Automotive稱，儘管市場對汽車的需求繼續超過供應，但鑒於歐洲通膨水準已經達到創紀錄高位，物價壓力可能會開始影響消費者的購車決定。

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