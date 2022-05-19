經濟數據低迷 標普再瀕熊市危機

美國最新經濟數據令投資人持續拋售，美國上周初領失業救濟金人數高於預期，5月費城製造業指數則遠低於預期，此外，高通膨持續侵蝕企業獲利、聯準會執意激進升息，再次引發市場對經濟衰退的擔憂情緒。美債殖利率走低，油金雙漲，美股周四（19日）四大指數全線收黑，標普再陷熊市危機，避險資產成資金避風港。

道瓊指數跌236.94點或0.75％，收31,253.13點。那斯達克指數跌29.66點或0.26％，以11,388.5點作收。標普500指數跌22.89點或0.58％，收在3,900.79點。費城半導體指數跌17.63點或0.61％，收在2,890.33點。

標普500指數再瀕熊市危機，距離今年1月初的歷史高點（3,855點）已大跌約19％，距離進入熊市的20％跌幅門檻僅1個百分點， 標普若進入空頭市場，將是2020年3月新冠疫情爆發後美股股災以來首見。

AXS Investments CEO巴蘇克（Greg Bassuk）表示，在第二季剩餘的時間裡，甚至是2022年後半，「波動性」將成市場主旋律。

美國勞工部公布，截至5月14日的最近一周，美國首度申請失業救濟人數連續三周增加，新增21,000人，總數達21.8萬人。儘管如此，申請救濟人數仍保持在歷史低檔，前周的人數已回到疫情前的2019年平均水準。

大型科技股表現，蘋果跌2.46％、谷歌跌1.47％、微軟跌0.37％、Meta（臉書母公司）跌0.49％、亞馬遜漲0.19％、網飛漲3.55％。

晶片股方面，德儀跌1.57％、博通跌4.27％、英特爾跌0.80％、輝達漲1.10％、高通漲0.09％、艾司摩爾跌0.44％、美光跌2.32％、超微漲0.41％。

台股主要ADR表現，台積電跌0.35％、日月光漲1.87％、聯電漲1.44％、中華電信漲0.22％。

中概股方面，微博跌0.19％、阿里巴巴漲0.44％、百度漲5.45％、愛奇藝漲8.24％、京東漲5.69％、網易漲1.89％。

銀行股方面，摩根大通跌1.48％、高盛證券漲0.48％、美國銀行跌1.23％、富國銀行跌0.26％。

汽車股方面，福特汽車漲0.55％、通用汽車漲0.81％、特斯拉跌0.05％。

生技股方面，嬌生跌0.89％、默沙東跌0.01％、輝瑞漲0.50％。

石油股方面，雪佛龍跌0.71％、艾克森美孚漲0.54％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌1.49％、達美航空跌0.18％、聯合航空跌0.94％、美國航空跌0.83％；挪威郵輪漲0.31％、嘉年華跌1.88％、皇家加勒比郵輪跌3.64％；Airbnb漲5.68％、Booking Holdings漲2.59％。

其他類股表現，沃爾瑪跌2.74％、開拓重工跌0.57％、3M跌0.33％、可口可樂跌1.96％、家得寶漲0.90％、迪士尼跌1.11％、NIKE跌2.68％、麥當勞跌0.89％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨漲2.62美元，來到每桶112.21美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲2.93美元，來到每桶112.04美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數跌135.35點或1.82%，以7,302.74點作收。法蘭克福DAX 30指數跌125.46點或1.50.99%，收在13,882.3點。巴黎CAC 40指數跌80.23點或1.26%，收6,272.71點。泛歐指數SOTXX 600跌5.96點或1.37%，收427.99點。