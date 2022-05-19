高盛執行長：美經濟衰退可能性達30％

高盛執行長所羅門（David Solomon）接受財經媒體CNBC專訪時表示，聯準會（Fed）為打擊通膨加速緊縮貨幣，可能導致經濟陷入衰退或產生其他負面結果，未來12至24個月美國經濟衰退的可能性達到30％。

在此同時，美國大企業執行長的看法與所羅門相呼應，對經濟展望轉趨悲觀。美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）最新調查顯示，近六成企業執行長預期美國經濟將輕微衰退。

鑑於聯準會升息可能對經濟造成負面後果，所羅門建議客戶對財務更加謹慎。他表示，升息和減少購債將對企業業務帶來難以預測的影響，美國經濟在某個時候跌入衰退，或是成長極度緩慢都是合理的估計。高盛經濟學家預期，未來12至24個月美國經濟衰退的可能性達到30％。

2022年迄今聯準會已升息兩次，並計劃縮減資產負債表，所羅門指出，聯準會逆轉10年前的寬鬆政策，令部分有意籌資的企業措手不及，企業籌集所需資本如今將變得更困難。

另一方面，根據美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）最新企業執行長信心調查報告顯示，57％的受訪者預期通膨將在未來幾年下降，不過經濟可能陷入「短暫、溫和衰退。」

調查顯示，第二季美國企業執行長信心由第一季的57陡降至43，創下疫情爆發以來新低紀錄，並連續四季下滑。最新數據跌破50，反映對經濟看法悲觀的受訪者超過樂觀者。

此外，執行長認為未來經濟狀況將更低迷，60％的受訪者預測未來6個月經濟將惡化，比重高於第一季調查的23％。

經濟諮商理事會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，企業面臨高成本和斷鏈挑戰，俄烏戰爭與大陸封城又讓問題惡化，造成執行長信心持續下降。

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