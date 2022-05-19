無懼美股入熊！逾四成股市小白樂觀加碼

美股跌跌不休血流成河，搭上多頭順風車進場的Z世代股市小白，正迎來人生第一個熊市。但調查顯示，超過四成的小白無懼美股入熊，仍有意加碼投資，反觀比他們年長的千禧世代投資縮手，願意加碼的僅兩成多。

美股周三再度慘遭血洗，道瓊指數崩跌逾1,164點或3.6％，創近兩年最糟單日表現，而個人理財網站Bankrate在翌日（19日）公布的調查顯示，僅18％受訪者對今年美股後市保持樂觀。

從調查結果來看，對美股的樂觀程度有世代之分，愈年輕的投資人愈敢衝，股市小白面對股市熊出沒，反而視為買點。年齡18至25歲的投資人，43％表示他們準備加碼投資；26到41歲的千禧世代，僅27％有意加碼。41歲到57歲、也就是所謂的X世代，14％願意砸更多的錢到股市，16％表示投資要減碼。58歲到76歲的嬰兒潮世代，僅8％表示今年不排除加碼投資美股，但22％說要減碼投資。

Bankrate的最新調查正好呼應其他研究機構的看法。獨立研究公司Vanda Research周三發表報告說:「我們開始留意到，年輕（較積極）及年長（較富有）世代的投資信心出現鴻溝。」報告指出，年輕世代持續靠槓桿去低接股票；口袋較深的年長世代，主要透過共同基金賣股。

美國財經媒體報導分析，Z世代投資人（1996年出生、26歲以下）正面臨他們人生第一個熊市，但這不算壞事。由於Z世代股市小白經歷的幾乎都是股市上漲，恐養成過度自信的心態，會給他們的投資組合或整體股市帶來危險後果。近來美股重挫的震撼教育，多少能讓小白有所收斂，避免自信過頭。

Apex Fintech Solutions分析Z世代投資人普遍持有的100檔股票表現，比52周高點平均低了43％，今年迄今虧損25％。而熊市的一般定義是，從前波高點跌落至少20％。

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