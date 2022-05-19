今年來亞太股市僅2國走紅 都在東南亞

多國央行升息，俄烏戰爭與中國封城使供應鏈問題惡化而推高通膨壓力，結果衝擊全球股市今年來幾乎全面下挫，亞太區裡僅印尼與新加坡兩大股市仍維持上漲走勢。

新加坡海峽時報指數19日下跌1％收3,190.71點，今年來累漲2.15％。印尼雅加達綜合指數上揚0.4％收6,823.34點，今年來累漲3.67％。

摩根士丹利分析師Wilson Ng和Derek Chang共同完成的報告中指出，新加坡股市是全球股市走勢波動劇烈時的「避風港」。

他們指全球股市波動是經濟成長變溫和所致。因為各國疫情期間推出的振興措施結束、多國央行持續升息、俄烏戰爭與中國封城等衝擊供應鏈而刺激通膨壓力大增。

儘管全球經濟前景不明，但新加坡宏觀經濟情況相對穩健，就算其經濟放緩，但因重新對外開放，使成長率仍高於長期趨勢。

印尼受惠大宗商品價格走高，加上有龐大內需市場支撐，吸引外資加碼而維持漲勢。

野村（Nomura）亞太股票策略師塞斯（Chetan Seth）認為東協（ASEAN）股市今年來累計跌幅僅個位數，表現相對優於其他亞太股市。像韓國和台灣等股市累跌逾一成。

他認為東協經濟受惠重新對外開放，尤其大宗商品價格上漲有利印尼與馬來西亞等經濟。在全球經濟放緩和地緣政治風險令人憂慮下，東協股市因對外貿易關聯性較低而有相對好表現。

美國銀行策略師Winnie Wu指東協股市表現相對良好，是其銀行股表現優於大盤支撐。全球升息，成長型與價值型股票對大盤影響力易位，都有利銀行股走勢。

新加坡、印尼和澳洲等股市，因金融股占指數權重較高而有利大盤走勢。相反地，日本、韓國與中國等金融股占權重較低，使支撐大盤的力量變少。

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