美股崩千點還沒完 專家洩熊市終結時機

美股周三（18日）暴殺逾千點，投資人嚇到心驚膽跳，但這一波崩盤災難恐沒那麼快結束。專家警告，今年夏天美股會出現更恐怖的賣壓，預估那斯達克指數可能從去年11月中旬16,212高點暴跌75%，至周三收在11,418點，目前已重挫近30%，而標普500指數將從今年初4,818點高峰下跌45%，至5/18已下跌18%，並預期到10月美股才可能觸底。

周三美股四大指數又遭空頭狙殺。道瓊指數暴跌1,164點（或3.57%），收31,490點；那斯達克指數重挫566點（或4.73%），收在 11,418點；標普500指數暴跌165點（或4.04%），收在3,923點；費城半導體指數下殺158點（或5.17%），收2,908點。

金融投資服務商Guggenheim Partners投資長Scott Minerd周三接受MarketWatch訪問時表示，跟未來幾個月和幾年內的股災相比，美股周三上演大屠殺只是一盤小菜，投資人可能會經歷一個可怕的夏天和秋天。

Minerd預測，那斯達克指數將從2021年11月19日高點慘殺75%，目前已重挫約29.5%，而標普500指數將從今年1月3日頂峰崩跌45%，目前已下跌18%。他說，這看起來很像2000年初網路泡沫破滅的景象。

Minerd的悲觀看法，來自於聯準會（Fed）已明確表態將持續升息，儘管這可能會導致股市和其他市場的動盪，但Fed似乎對美股持續熊市不太擔心。

他指出，「如果是這樣的話，股市可能會遭遇更嚴重的拋售，經濟嚴重下滑可能會讓Fed官員稍為猶豫，但在造成市場巨大損害之前，升息腳步不會放緩。」

Minerd認為，當所有經濟數據開始下調，華爾街將迎來痛苦的夏天，預期到了10月美股才可能觸底。

此前，美銀首席策略師Michael Hartnett依過去歷史經驗推算，一旦標普500指數轉向熊市，過去140年的19次熊市當中，標普平均下跌37.3%，持續時間高達289天，並預測當前美股熊市將在10月19日結束。

（中時新聞網 吳美觀）

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