SpaceX成美國市值最高新創公司

熟知內情人士透露，全球首富穆斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX計劃在次級市場出售股票，估值可望大增25％至1,250億美元，將成為美國市值最高的新創公司。外媒指出，穆斯克可能趁SpaceX身價高漲時出售部分持股，作為收購推特的資金。



消息人士表示，SpaceX打算以每股72美元的價格出售現有股票，估值將一舉升抵1,250億美元，超越金融科技公司Stripe的1,150億美元。SpaceX在2021年10月以每股56美元售股，當時的估值為1,000億美元。



SpaceX在數個月內估值激增25％，表現令人驚豔，同期大盤則呈現跌勢。標普500指數自2021年12月以來下挫約12％，同期標指的航太和國防成分股上漲5％。若是排除股價陷入低潮的波音，航太和國防類股漲幅高達20％。



穆斯克持有44％的SpaceX股權，SpaceX估值勁揚讓穆斯克的持股價值提高至550億美元。另外，穆斯克的電動車大廠特斯拉持股價值1,180億美元，約較4月初減少690億美元。



近來科技類股拋售潮讓特斯拉股價大受打擊，自4月初穆斯克透露買下推特9％的持股以來，特斯拉股價下挫約37％。



穆斯克先前提出以每股54.2美元的價格收購推特，總價格為440億美元。推特股價17日收在38.32美元。



目前並不清楚SpaceX打算出售多少股票，也無法得知執行長穆斯克是否為賣家之一。高估值的未上市公司在次級市場出售股票，為早期投資人和員工挹注流動性是常見的做法。



太空事業為資本密集的產業，根據SpaceX呈交主管機關文件顯示，該公司在2021年12月募資3.374億美元，該年4月藉由股權融資獲得11.6億美元。