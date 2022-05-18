撙節成本 網飛裁員150人

網飛（Netflix）周二宣布將裁員約150人，受影響的主要為美國地區員工，這也顯示這家串流服務業者因應營收成長減緩、用戶流失的挑戰所採取的節流措施。



以網飛1.1萬員工為計，此次裁員約占總員工數的不到1.4％，約占美、加員工數的2％



網飛在聲明中指出，「此次的調整主要是針對業務需求，而並非個人績效因素，這是尤其艱難的決定，雖然我們並不願意與這麼棒的同事道別。我們將支持他們度過辛苦的轉型期。」



網飛上季用戶數銳減20萬，遠遜於原本預期的增加250萬人，這也是該公司逾十年來首度用戶數縮減的情況，預料未來幾季用戶還會持續流失。



網飛股價目前約190美元，今年以來重摔近七成。在此次裁員之前，網飛先前已將行銷部門精簡約25人。



網飛曾提到，串流市場競爭更趨激烈以及用戶分享密碼是成長趨緩的原因。近期的低潮也令網飛不再堅守抵擋廣告的原則，正在開發有插播廣告、費率較低的訂閱選項，盼能吸引更多的客戶。



網飛今年打算推出新方案以改善密碼分享的情況，未來將針對與非同住者共用帳號的使用者收取額外費用，先於祕魯、哥斯大黎加等地進行測試。



許多在疫情期間業績大放異采的科技業者，近幾個月都面臨難以維持成長動能的困境，使得營收成長趨緩以及股價大跌。一些廠商因而相繼裁員、凍結人事以及執行其他撙節成本措施。



推特已暫緩多數原擬招募的職位，並擬削減營運開銷。優步（Uber）則擬縮減招募人數，調降行銷成本。派樂騰（Peloton Interactive）今年稍早宣布，由於家用健身器材需求銳減，該公司進行重整，裁員2,800人，約占員工數的2成。臉書母公司Meta、亞馬遜、羅賓漢等科技公司近期也都宣布減少徵人或進行裁員。