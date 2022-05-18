俄烏戰事效應 14國限制糧食出口

俄烏戰事延燒導致穀物價格狂飆，促使印度政府宣布禁止小麥出口，但印度並非唯一採取出口限制的國家。據美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）統計，在俄烏衝突爆發後，全球至少14國限制糧食出口，而這恐怕加劇糧食通膨危機。



俄烏開戰帶動小麥價格飆漲，原因在於俄烏皆是小麥主要供應國家，戰事導致兩國產量與出口下滑。據世界銀行數據顯示，兩國合計約佔全球小麥出口的29％。在印度禁止小麥出口的消息傳出後，該穀物價格出現新一波漲勢。



PIIE以格勞伯（Joseph Glauber）為首的分析師表示：「隨著俄烏戰事延燒，糧食更加短缺的風險正在攀升，特別是穀物與植物油短缺，而這可能導致更多國家限制出口貿易。」



PIIE指出，除了印度之外，埃及、哈薩克、科索沃與塞爾維亞等國皆已下令禁止小麥出口。



PIIE在4月報告裡指出：「去年新冠疫情導致供應鏈大亂，加上乾旱氣候影響產量，糧食價格居高不下，全球糧食市場處於黑暗期，不料此時又遇到俄國入侵烏克蘭。」



事實上，受到影響的糧食不僅是小麥而已。全球許多國家眼見戰事遲遲無法落幕、全球通膨持續升溫，紛紛針對其他糧食下達出口禁令，包括葵花籽、棕櫚油與各式穀物等。



除了糧食價格飆漲問題外，許多食物能否穩定供應也是未知數。受到戰事影響，烏克蘭港口遭到俄羅斯封鎖，導致他們無法出口穀物、肥料與植物油，而無情炮火更摧毀當地大量農田，令農民收成無望。



烏克蘭政府近日指控，俄羅斯軍隊竊取他們多達數十萬公噸穀物並轉賣獲利。但俄羅斯方面不願針對此事多做回應。



PIIE指出，俄國與烏克蘭亦是許多重要穀物與植物油的前五大生產國，包括燕麥、葵花籽油與玉米等。



據外媒報導，七大工業國組織（G7）上周末時警告，除非俄羅斯解除對於烏克蘭的糧食封鎖措施，否則全球可能陷入飢荒危機。受制於俄羅斯封鎖措施，烏克蘭大批穀物仍滯留於港口無法出口。