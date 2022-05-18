經濟抗中?拜登亞洲行將啟動印太經濟框架

美國總統拜登本周將出訪亞洲，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二證實，拜登此行將宣布啟動印太經濟框架（IPEF），日本、韓國、澳洲與紐西蘭預料都將加入此一新區域經濟組織。

拜登預定本月20日到24日出訪亞洲的南韓與日本，雷蒙多表示，拜登會在到訪日本時宣布啟動IPEF。拜登預定22日抵達日本，總共將停留3天。

雷蒙多受訪時指出，「我們對於此案有高度的興趣，印太地區的夥伴也都向我們表達希望美方擴大在此一地區參與的要求。」IPEF的宗旨是強化美國與印太地區盟友的合作，具體的合作領域包括供應鏈網路與基礎建設，也普遍被視為華府對抗中國在亞洲日益升高影響力的策略一環。

韓國總統尹錫悅上周在國會發表演說時指出，本周的韓美領袖峰會將會討論首爾可能加入IPEF的議題。

日本、澳洲與紐西蘭預料都會加入此一新的經濟組織，另外包括新加坡與菲律賓等東協成員國也都有加入IPEF的意願。

拜登是在去年10月的東亞峰會上拋出成立IPEF的提議。雷蒙多先後與澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞與日本進行會談後，於去年11月宣布IPEF的相關計畫工作。

美國於2017年退出跨太平洋夥伴關係自由貿易協定（TPP），美國成立IPEF的用意是藉由此一新組織填補在此一地區影響力的真空，同時抗衡中國日益壯大的影響力。在IPEF的框架下，成員國得以制定貿易與投資的共同規範。IPEF主要聚焦四大領域，包括貿易、供應鏈、基建與減碳以及稅制與反貪腐。

拜登政府同時還研議將資料在地化與跨境資訊流動等數位議題納入合作框架。

不過，國際戰略研究所日本所長兼地緣經濟與戰略主任沃德（Robert Ward）指出，IPEF不會有效取代跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國目前已準備加入CPTPP。