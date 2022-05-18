油都買不起! 這國淪全球債災首張倒下骨牌

南亞島國斯里蘭卡（Sri Lanka）正陷入一場經濟風暴之中，該國7,800萬美元（約新台幣23.4億）票息的寬限期於周三（18）日結束，預計將出現該國獨立以來首次主權債務違約，新任總理威克瑞米辛赫(Ranil Wickremesinghe)17日時更表示，全國汽油庫存只剩一天，面臨嚴重能源危機。美國財經媒體警告，其他新興市場投資人也得當心，在通膨飆升的情況下，恐造成龐大損失。

美國財經媒體報導，斯里蘭卡7,800萬美元票息的寬限期於周三（18）日結束，這將是該國自1948年脫離英國統治獨立後，首次發生主權債務違約，債券持有人將遭受損失。上個月政府表示將暫停償還外債，目前累計擁有高達126億美元（折合約新台幣3,790億）的未償國際主權債券。

報導稱，斯里蘭卡經歷的事件，開始被視為新興市場危機的一種征兆，受通膨加劇影響下，可能擾亂新興市場經濟。百達資產管理（Pictet Asset Management）新興市場強勢貨幣債主管Guido Chamorro稱「斯里蘭卡違約是新興市場的一個不祥之兆。」

斯里蘭卡的經濟狀況在這兩年快速惡化，4月傳出他們希望大陸能提供25億美元（約新台幣750億）的援助，其中10億美元償還7月到期的債務，剩下15億美元則是貸款，用於購買大陸產品，但沒有得到回應。

（中時新聞網 邱怡萱）

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