鮑爾重申升息決心 擬持續每次兩碼打通膨

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週二（17日） 接受《華爾街日報》採訪， 再度強調降低通膨的決心，表示將毫不猶豫持續升息，直到物價回歸正常水平。

升息步調： 每次兩碼

華爾街見聞報導，距離上一次表態才過四天， 鮑爾再次重申，未來聯準會可能延續升息50個基點的步調，並強調升息打壓高通膨的決心。 鮑爾也再一次承認今年才開始升息可能遲了、升息會帶來痛苦，但認為美國經濟可以抵禦升息的負面影響。

值得注意的是，鮑爾17日進行談話之前，今年有FOMC會議投票權的聯準會鷹派大將，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）也發表了和鮑爾加息步調一致的言論。他支持未來幾次加息50個基點，說現在聯準會有「好計劃」。對於聯準會是否應近期考慮更大幅行動的問題，布拉德沒有像之前那樣提及75個基點加息的可能。

首要目標：通膨率拉回2%

有評論認為，鮑爾17日做出了一些迄今為止最有力的鷹派言論，他重申聯準會要讓通膨回落到聯準會目標水平2%，還說除非有明顯且有信服的跡象顯示通膨下降，否則不會停止行動。

鮑爾上周曾指出，Fed當前的目標就是將通膨率從目前的6.6％壓低到2％，「為了達成此一目標，勢必會為經濟帶來一些陣痛，但若是不壓低通膨，後果肯定會更嚴重。換言之，高通膨問題一旦根深柢固，經濟將會大幅衰退。」

鮑爾17日發表談話後，美股三大指數午盤曾回吐部分漲幅，道指漲幅收窄到200點以內，標普和那指漲幅曾分別收窄到1%和1.5%左右，但都保持漲勢、並未轉跌。 鮑爾談話結束後漲幅再度擴大，道指漲超400點、標普和那指漲超2%。

鮑爾談話期間，對利率更敏感的2年期美國公債殖利率升幅迅速擴大、站上2.7%，並在談話結束後一度上測2.71%、刷新5月11日上周三以來盤中高位，日內升幅擴大到14個基點，升幅超過基準10年期美債收益率的約9個基點。

延伸閱讀

聯準會最新決策 4大重點一文掌握

美元續升 3檔電子股大摩按讚

李鎮宇｜市場對聯準會投了不信任票