道瓊漲逾400點 費半奔漲5％

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）再次重申將延續2碼升息步調，以升息遏制通膨意志堅定。此外，美國最新經濟數據顯示，4月零售銷售連四月走揚，反映即便美國通膨揚升至40年高點，民眾依然有能力消費，美國消費支出堅挺。美債殖利率曲線趨平，美元指數跌至近2周低點，科技股、晶片股、中概股集體上漲，四大指數全線收紅，道瓊漲逾400點，那指、標普連袂走升逾2％，費半指數奔漲逾5％。

道瓊指數漲431.17點或1.34％，收32,654.59點。那斯達克指數漲321.73點或2.76％，以11,984.52點作收。標普500指數漲80.84點或2.02％，收在4,088.85點。費城半導體指數漲146.44點或5.01％，收在3,066.50點。

根據美國商務部17日公布，4月零售銷售月增0.9％，符合市場預期。3月數據由初值的月增0.7％大幅上修至月增1.4％。不含汽車項目，4月的零售額月增0.6％。

柏克夏海瑟威16日提交的政府文件顯示，今年第一季該公司買進花旗集團、派拉蒙全球股權。截至今年3月底為止，柏克夏海瑟威對花旗持有5,500萬股，價值約26億美元，另對派拉蒙持有6,900萬股，價值約19億美元。花旗集團上漲7.47％、派拉蒙全球大漲15.35％。

大型科技股表現，蘋果漲2.54％、谷歌漲1.66％、微軟漲2.03％、Meta（臉書母公司）漲1.29％、亞馬遜漲4.11％、網飛漲2.17％。

晶片股方面，德儀漲3.85％、博通漲4.37％、英特爾漲3.06％、輝達漲5.29％、高通漲4.32％、艾司摩爾漲4.99％、美光漲5.69％、超微漲8.73％。

台股主要ADR表現，台積電漲3.22％、日月光漲4.77％、聯電漲4.46％、中華電信漲0.07％。

中概股方面，微博漲1.46％、阿里巴巴漲6.37％、百度漲4.79％、愛奇藝漲7.92％、京東漲4.15％、網易漲1.45％。

銀行股方面，摩根大通漲3.31％、高盛證券漲3.14％、美國銀行漲3.39％、富國銀行漲3.55％。

汽車股方面，福特汽車漲3.68％、通用汽車漲2.70％、特斯拉漲5.14％。

生技股方面，嬌生漲0.42％、默沙東漲0.74％、輝瑞漲1.32％。

石油股方面，雪佛龍漲0.59％、艾克森美孚漲1.28％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲4.47％、達美航空漲6.68％、聯合航空漲7.88％、美國航空漲7.67％；挪威郵輪漲5.47％、嘉年華漲5.54％、皇家加勒比郵輪漲4.12％；Airbnb漲2.67％、Booking Holdings漲4.92％。

其他類股表現，沃爾瑪跌11.38％、開拓重工漲2.85％、3M漲1.22％、可口可樂跌0.27％、家得寶漲1.68％、迪士尼漲3.29％、NIKE漲2.93％、麥當勞跌0.99％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨重挫1.8美元，來到每桶112.40美元。

倫敦布蘭特原油期貨大跌2.31美元，來到每桶111.93美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲53.55點或0.72%，以7,518.35點作收。法蘭克福DAX 30指數漲221.56點或1.59%，收在14,185.94點。巴黎CAC 40指數漲82.42點或1.3%，收6,430.19點。泛歐指數SOTXX 600漲5.3點或1.22%，收438.97點。