美CDC調升旅遊警示 台列最高風險

台灣今（17）日再新增逾6萬新冠確診病例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日將台灣的新冠風險等級從第二級的「中度風險」調升為第三級的「高風險」，CNN新聞網指出，由於CDC日前調整風險評估系統，因此以風險程度來看，目前第三級等同於「最高風險」。

美國有線電視新聞（CNN）17日報導，美國CDC 16日將台灣、加勒比海國家安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、非洲國家賴索托（Lesotho）、南非等4地列入新冠風險等級第三級的「高風險」（Level 3: COVID-19 High）。

報導指出，CDC近期徹底改革評估新冠風險的評級系統，評級系統一共分為4級，原本第四級應該是最高風險級別，不過目前保留給確診病例超高、出現新變異株、或醫療保健設施恐崩潰等特殊情形，目前尚未有任何地區被列入第四級的「特殊情形／不要前往」（Special Circumstances/Do Not Travel）級別。

因此就風險程度來看的話，現在第三級的「高風險」實際上就是最高級別，第二級為「中度風險」（Level 2: COVID-19 Moderate），第一級為「低風險」（Level 1: COVID-19 Low）。

根據CDC新評級系統定義，過去28天每10萬人中有超過100人確診，就會被列入第三級高風險等級，截至16日，目前約有110個地區被列入第三級，CDC一共為235個地點進行評估，相當於半數地點都被列入第三級。

值得注意的是，隨著夏季旅遊旺季到來，包括德國、法國、荷蘭、義大利、巴西、加拿大、日本、南韓、泰國、香港等許多熱門旅遊景點仍榜上有名。

針對想前往新冠高風險地區旅遊的美國民眾，美國CDC建議民眾除了完整接種疫苗外，也應該施打追加劑，如果沒有打滿疫苗，建議不要前往。

美國CDC月初才將台灣從第一級「低風險」等級調升至第二級「中度風險」，事隔約2周再將台灣調升一級，鄰近的中國大陸、印尼、菲律賓仍維持在第一級，這個級別是過去28天每10萬人中不到49人確診。

美國國務院目前仍維持台灣的旅遊警示為第三級別的「三思而後行」（Reconsider Travel）。

文章來源：CDC: Africa tourism favorite now at ‘high’ risk for Covid-19

文章來源：COVID-19 Travel Recommendations by Destination

（中時新聞網 吳映璠）

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