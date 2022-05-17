通膨率飆40年新高 微軟擬大加薪

因應高通膨與低失業率，微軟擬定大幅加薪計畫，全球績效加薪預算傳將增加近一倍，俾以在就業市場高度緊俏時期有利微軟進行招募與留住人才。

據消息人士透露，微軟執行長納德拉(Satya Nadella)周一向員工表示，公司的全球績效加薪預算規畫增加近一倍，此外年度股票報酬至少將提高25％。

微軟宣布大加薪計畫正值美國通膨率飆至40年新高，失業率則逼近50年低點。美國4月份通膨年增率達8.3％，接近40年來高點，美國失業率上個月降至3.6％，接近疫情爆發前的50年低點。

微軟加薪計畫由產業刊物《GeekWire》率先報導，微軟女發言人稍後證實指出，「公司大幅增加全球薪酬的投資，反映公司持續對員工提供高度競爭報酬的保證。」

微軟目標是在2022會計年度執行加薪方案，2022會計年度將於6月底結束。微軟通常會在秋天公布績效分紅。

微軟2021會計年度的股票報酬總支出達61億美元，相當於全年獲利610億美元的10％。

微軟核心雲端運算的主要競爭對手已先行一步為員工加薪。去年底Alphabet旗下的谷歌公布一項新的現金分紅方案，所有員工幾乎人人有獎，都可獲得獎金。今年2月亞馬遜宣布加薪，員工底薪年薪上限調高一倍。

微軟同時面臨許多專業人才遭挖角的挑戰，其擴增實境部門HoloLens許多員工已被臉書的母公司Meta平台鎖定進行高薪挖角，據熟知內情人士透露，對於有組裝擴增實境硬體經驗的微軟員工，Meta開出兩倍年薪的條件搶人。

不過，近來許多科技大廠徵才策略轉趨保守，Meta與推特都表示將縮減招募人才規模與相關的人事支出。

Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）4月底在法說會上公開表示，Meta將會放慢對於特定業務、AI相關設備與Reality Labs的投資。

延伸閱讀

美股漲跌互見 微軟漲4.81％

迎接PC新世代 微軟高階主管暢談Windows 11