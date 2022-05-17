特斯拉挫6％都因上海廠 郭明錤再揭2看點

上海為抗疫採封閉管理，以及遭逢物流與零組件受阻，電動車大廠特斯拉上海超級工廠再延1周，最快23日才能恢復兩班制，導致特斯拉在美股價重挫近6%，被封為地表最強分析師的郭明錤則指，全球產業結構是否改變、解封復工進度是否符合預期，將是上海6月完全復工後的觀察要點。

路透社引述特斯拉內部文件指出，特斯拉原定16日恢復兩班制，產能提升至每日2600台的封控前水準，但如今不僅5月中旬全面復工的計畫跳票，日產能仍僅1200台，本周也持續維持每日1班制的運作方式。

報導更稱，上海官方規定復產前提是確保「閉環」管理，但特斯拉在規劃員工起居時遇阻，除安排員工居住在廠內或由巴士接送返家等問題待解，加上供應商零組件不足、物流受阻，都是讓特斯拉延後擴產的原因。

先前才傳出，特斯拉因零組件不足，5月初曾一度停產，隨上海市府力拼6月恢復正常的生產生活，特斯拉復產進度能否早於官方規劃，備受關注。

特斯拉最新交易日股價重跌5.88%，收在每股724.37美元，天風國際證券分析師郭明錤表示，目前市場多預期上海6月解封復工，但仍須關注兩大問題，才能將解封視為好消息。

首先是解封後全球的產業結構是否改變？二是如果解封復工進度不如預期，科技股會如何反應？更直指特斯拉上海廠現正面臨第2項難題，也是股價挫低的原因。

陸媒則指，特斯拉4月中旬復工以來，持續提升訂單交車進度，5月11日首批4767台裝船出海，15日再交出逾4000台外銷，1周內已出口兩批電動車。

不過，大陸國家市場監管總局16日公布，特斯拉日前備案召回計劃，2021年10月19日至2022年4月26日期間部分的陸產Model 3、Model Y，擬自23日起召回，總數高達10.73萬台。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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