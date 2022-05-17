史上罕見 上海4月汽車銷量0

大陸內需市場的重要指標汽車銷售業績惡化。上海市汽車銷售行業協會16日表示，4月的新冠疫情對上海車市造成了嚴重的影響，全市經銷商因封控幾乎都處於停業的狀態，整個汽車銷售行業均進入了運營困難的艱苦階段，全月汽車實際銷售基本為0。

搜狐網引述大陸乘聯會資料，4月上海地區五家主力車企生產較3月下降75％，長春地區合資主力車企生產下降54％，其他地區總體下降38％，上海地區零部件體系的全國輻射效應凸顯。

目前，上海復工復產依舊面臨很多困難。乘聯會報告顯示，受疫情影響，進口零部件短缺，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商無法及時供貨，有的甚至完全停工、停運，加之物流效率降低和運輸時長不可控，導致生產不暢問題突出。

外媒也多次報導特斯拉上海工廠因為供應鏈短缺而降低產能甚至停產。路透援引特斯拉內部人士指出，是因為上海及周邊地區的供應商工廠和物流尚未恢復正常。目前特斯拉上海工廠的產能遠低於正常時期的產能，這表明該工廠在新冠肺炎疫情封鎖措施收緊的情況下，試圖提高產量時面臨巨大問題。

此前，中國汽車工業協會公布4月汽車工業產銷資料顯示，2022年4月，汽車產銷分別達到120.5萬輛和118.1萬輛，月減46.2％和47.1％，年減46.1％和47.6％，為十年來同期月度最低；前4月，汽車產銷769萬輛和769.1萬輛，年減10.5％和12.1％，結束了前3月增長態勢。

單看乘用車資料，4月，大陸乘用車銷量96.5萬輛，年減 43.4％。前4月，乘用車共銷售651萬輛，年減4.2％。此前乘聯會資料顯示，從4月廠商批發銷量來看，前15名的車企中，僅比亞迪一家實現了134.3％的增長，其餘車企批發量均為下滑。

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