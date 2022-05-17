中國3月續減持美債 持有量創逾11年新低

美國財政部16日公布的月度國際資本流動報告（TIC）顯示，2022年3月，海外投資者淨減持973億美元美債，規模降至7.6136兆美元，為6個月以來最低。美債三大海外持有國當中，日本和中國均減持美債。中國持倉量更創逾11年新低。

其中，日本仍是美債持倉第一位的國家，但3月持倉較2月減少739億美元，持倉降至1.2324兆美元，創2020年1月以來新低。在主要美債持有地區中，3月日本的減持規模最大。

持倉第二位的中國3月連續第四個月減持美債，3月持倉較上月減少152億美元，約為2月減持規模53億美元的三倍，繼2021年12月之後再度一個月減持上百億美元，總持倉降至1.0396兆美元，創2010年6月以來新低。

當月，美債第三大持有國英國則增持了97億美元的美債，持倉規模升至6,349億美元。

金融業內人士日前表示，多國減持美債在市場預期之中。究其原因，一是美國通膨高漲令美國聯準會加快升息步伐，導致美債收益率上漲（債券價格下跌），多國減持美債可以有效規避美債持倉估值下降風險。

二是全球通膨高漲令美債的實際收益率（名義收益率-通膨率）趨降，降低美債的配置吸引力；三是聯準會討論縮減資產負債表規模，令市場日益擔心美債市場流動性惡化風險。