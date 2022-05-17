中韓外長視訊 王毅提中韓關係的四個加強

中韓外長視訊會晤 王毅提出中韓關係的四個加強

陸國務委員兼外長王毅和韓國新任外長朴振昨天（16日）舉行網路視訊會晤，這是朴振上任後首次和王毅會晤。王毅提出中韓關係的「四個加強」，包括：加強溝通協調，夯實互信根基、是要加強互利合作，攜手發展振興、加強人文交流，促進民心相通、加強國際合作，維護地區穩定。雙方還討論北韓的新冠疫情，向北韓居民提供人道援助的必要性交換意見並商定繼續進行溝通。

據陸外交部官網消息，王毅表示，遠親不如近鄰，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴，中方始終從戰略和全局角度看待韓國和中韓關係。尹錫悅總統希望雙方基於相互尊重與合作精神，開闢韓中關係新時代，中方對此表示歡迎。站在新的起點上，雙方要把握正確方向，開創中韓關係更大發展的新30年。

王毅提出下步中韓關係的「四個加強」：

一是要加強溝通協調，夯實互信根基。充分發揮元首外交的引領作用，用好各層級對話機制，保持順暢、高質量的政治外交溝通，增進理解、推動合作、管控分歧。

二是要加強互利合作，攜手發展振興。中國龐大市場將為韓國長遠發展提供源源不斷動力。雙方在數位經濟、人工智慧、新能源等領域各有優勢，可合作實現「1＋1大於2」的積極效應。要從各自和共同利益出發，反對搞「脫鈎」、「斷鏈」的消極傾向，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

三是要加強人文交流，促進民心相通。以建交30週年和「中韓文化交流年」為契機，開展豐富多彩的人文交流，對外發出積極信息，引導兩國民眾特別是青年人增進友好、減少誤解。

四是要加強國際合作，維護地區穩定。中方樂見韓國為促進世界和平繁榮發揮更多建設性作用，願同韓方一道維護兩國、亞洲及新興市場國家的共同利益，為動蕩變化的時代注入穩定性、確定性。

此外，據韓聯社報導，朴振和王毅針對北韓新冠疫情、朝核問題、雙邊關係發展等共同關心的事宜交換意見。

報導稱，這是朴振上任後首次和王毅會晤。值得關注的是，兩國圍繞北韓今年以來頻繁試射彈道導彈並準備實施核試驗一事展現出微妙的立場差異。

朴振在會上表示，北韓增強核導能力不僅加劇韓半島乃至區域內的緊張局勢，也不符合韓中兩國的利益，希望韓中合力穩控韓半島局勢。他還呼籲中方在促使北韓克制挑釁方面發揮建設性作用。王毅則表示，在各方努力下，朝鮮半島總體上保持和平，為兩國以及地區發展提供了必要環境。

兩位部長對北韓境內新冠疫情擴散的情況表示憂慮。雙方針對向北韓居民提供人道援助的必要性交換意見並商定繼續進行溝通。

朴振向中方介紹韓方的外交基調稱，韓國政府以「維護自由、和平、繁榮的全球樞紐國家」為發展願景，將基於區域內共同價值和利益開展外交。他說，韓方將致力於成為全球樞紐國家，希望中方作為負責任的國家發揮積極作用。

王毅表示，中韓始終相互尊重各自發展道路、尊重各自核心利益、尊重各自文化傳統習俗。防範新冷戰風險、反對陣營對抗關乎中韓兩國的根本利益。分析認為，中方如此表述旨在委婉奉勸韓方勿加入以美國為首的對華牽制陣營。

朴振還提議深化經濟、衛生、應對氣候變化、治霾等領域務實合作，以韓中文化交流年為契機加深兩國國民的相互瞭解，加強合作以穩控韓半島局勢，加強在地區及全球問題上的合作。

（中時 藍孝威）