科技股拖累 那指跌1.2％ 費半挫1.69％

通膨高溫不降、聯準會升息預期、中國經濟數據疲軟，美股四大指數漲跌互見，黃金重回1,800美元、美元自20年高點回落，10年期美債殖利率失守2.9％逼近4月底以來最低水平。歐盟禁運俄油協議在望，國際油價走揚，能源股走升支撐道瓊微幅收漲，科技股包括蘋果、特斯拉均走跌，雲端概念股Datadog、Cloudflare連袂走跌逾10％。

道瓊指數漲26.76點或0.08％，收32,223.42點。那斯達克指數跌142.21點或1.2％，以11,662.79點作收。標普500指數跌15.88點或0.39％，收在4,008.01點。費城半導體指數跌50.31點或1.69％，收在2,920.06點。

高盛（Goldman Sachs）近日調降美股預測，將標普500指數今年底目標從4,700點下修至4,300點，以反映「聯準會（Fed）調升利率與經濟成長放緩速度高於預期」。若是美國經濟陷入衰退的話，標普指數可能進一步下探3,600點。（延伸閱讀：憂經濟衰退 高盛下修標普目標）

美國財經媒體引述美銀（BofA）數據指出，市場資金外流的情況正越演越烈，而以過去情況來看，標普500指數在觸及關鍵支撐點之前，下跌空間大概還有約14％。報導稱，標準普爾500指數從3月29日的高點已下跌超過13％，但14天期相對強弱指數顯示仍尚未觸底。

大陸經濟4月受上海等地封城影響，消費、工業、投資三項主要經濟數據全部走弱，且遠遜於市場預期。其中，消費額和工業增加值的衰退速度加快，尤其是消費更衰退11.1％。同時，4月失業率攀升至6.1％，創2020年2月以來新高。（延伸閱讀：大陸4月三經濟指標全趴）

個股表現

大型科技股表現，蘋果跌1.07％、谷歌跌1.48％、微軟漲0.15％、Meta（臉書母公司）漲0.71％、亞馬遜跌1.99％、網飛跌0.60％。

晶片股方面，德儀跌0.73％、博通跌0.95％、英特爾跌1.19％、輝達跌2.50％、高通跌0.76％、艾司摩爾跌2.44％、美光跌2.02％、超微跌0.93％。

台股主要ADR表現，台積電跌0.60％、日月光跌1.81％、聯電跌0.96％、中華電信跌0.19％。

中概股方面，微博漲0.05％、阿里巴巴跌1.72％、百度漲0.74％、愛奇藝漲14.81％、京東跌0.04％、網易漲0.85％。

銀行股方面，摩根大通跌0.70％、高盛證券跌1.16％、美國銀行跌1.02％、富國銀行跌1.01％。

汽車股方面，福特汽車跌3.33％、通用汽車跌2.91％、特斯拉跌5.88％。

生技股方面，嬌生漲0.70％、默沙東漲2.11％、輝瑞漲1.50％。

石油股方面，雪佛龍漲3.06％、艾克森美孚漲2.35％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲0.44％、達美航空跌0.42％、聯合航空漲0.62％、美國航空跌0.18％；挪威郵輪跌0.80％、嘉年華跌1.33％、皇家加勒比郵輪跌0.39％；Airbnb跌5.77％、Booking Holdings跌2.66％。

其他類股表現，沃爾瑪漲0.11％、開拓重工漲1.40％、3M漲0.80％、可口可樂漲0.37％、家得寶跌0.01％、迪士尼跌2.00％、NIKE跌0.36％、麥當勞跌0.41％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨漲3.71美元，來到每桶114.20美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲2.69美元，來到每桶114.24美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲46.65點或0.63%，以7,464.8點作收。法蘭克福DAX 30指數跌63.55點或0.45%，收在13,964.38點。巴黎CAC 40指數跌14.91點或0.23%，收6,347.77點。泛歐指數SOTXX 600漲0.19點或0.04%，收433.67點。