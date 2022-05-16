通膨加劇》日本躉售物價 飆寫新高

日本官方16日（周一）公布，受到烏克蘭危機和日圓貶值影響，使得能源與原物料價格不斷勁升，日本4月躉售物價年增率締造歷史新高。最新數據凸顯日本面臨的通膨壓力，預告消費者物價在接下來數月將加速上揚。

4月份企業商品價格指數（CGPI）比去年同期飆漲10％，寫下1981開始追蹤這項數據以來的最大年增幅度。此結果超出市場預估的年增9.4％，並且連續14個月走揚。

日本3月份CGPI經修正後年增9.7％。

因俄國向烏克蘭開戰引發供應危機，能源與原物料成本攀升，使得企業若不將成本轉嫁至消費者，獲利恐將遭到打擊，愈來愈多企業因應成本而調漲價格，消費者也開始感受到漲價壓力。

日本上月石油與煤產品價格飆漲30.9％，包括鐵、鋼在內的原物料價格躍升29.9％，木材與木製產品價格狂飆56.4％，非鐵金屬價格增加25％。

不像其他央行擔憂通膨竄升而緊縮貨幣政策，日銀（央行）至今仍然維持超寬鬆立場，預期成本推升的通膨不會帶領長期物價漲幅到達2％目標。

周一公布資料顯示，以日圓計算的4月進口價格指數較去年同期躍升44.6％，顯示近期日圓重貶已令進口成本大增。

農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家南武志表示：「企業一直試圖吸收節節上揚的成本，但從去年成本增長以來，企業已愈來愈難以承擔。在別無選擇的情況下，只好將額外成本轉嫁出去。」

然而，薪資成長遲緩難以提振消費者信心，使得日企對漲價態度猶豫不定，擔心會嚇跑消費者。另一方面，若企業被迫漲價後可能打擊民間消費，對日本脆弱的經濟復甦將造成不利影響。

南武志指出，「最終仍取決於消費者是否接受漲價。雖說人們可能會接受一定程度的調漲，但應該無法完全接受，進而打擊民間消費。」