印度小麥 允許出口至缺糧國家

印度政府上周五甫宣布小麥禁止出口令，該國15日（周日）表示，將允許一部分的小麥出口至糧食短缺的國家。



印度商務部長蘇布拉馬尼姆（B.V.R. Subrahmanyam）向記者表示，該國政府將允許民間企業出口小麥，以實現7月以前出口將近430萬噸小麥的承諾。印度4月份小麥出口量達100萬噸。



印度主要出口小麥至孟加拉、尼泊爾和斯里蘭卡等鄰國。



根據印度對外貿易總局上周五發布的公報，全球小麥價格高漲，已經威脅印度、鄰國以及弱勢國家的糧食供應。



印度限制小麥出口，主要目的在於控制國內節節攀升的糧價。自今年以來，全球小麥價格已飆漲逾4成。



烏克蘭與俄羅斯約占全球小麥和大麥出口的三分之一，然而自2月24日烏俄戰爭爆發後，烏克蘭港口遭到封鎖，該國民間基礎設施、穀物倉庫皆被摧毀。



在此同時，印度國內小麥收成也遭逢史上最嚴重熱浪襲擊。



蘇布拉馬尼姆表示，今年印度小麥產量約比去年的1.06億噸減少300萬噸。印度國內的小麥價也躍升約20～40％。



他說：「目前的價格漲勢似乎是人們的恐慌反應，而非針對供應大幅衰退或需求瞬間大增所帶來的影響。」



儘管印度身為全球第二大小麥生產國，但大部分的小麥產量主要供應國內需求。印度設立2022-23年度的小麥出口1,000萬噸的目標，希望趁著戰爭引起全球小麥供應受阻的機會，在歐洲、非洲和亞洲尋求新市場。



蘇布拉馬尼姆指出，印度去年小麥產量總計1.09億噸，國內消耗量約占9,000萬噸，去年出口量增長700萬噸。



聯合國已提出警告全球可能面臨糧食短缺的情況。俄烏衝突導致全球小麥等大宗商品價格飆升。今年4月，印度小麥價格大漲至2010年以來最高。