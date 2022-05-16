侵烏引爆外商出走潮 麥當勞售俄羅斯事業

麥當勞繼今年3月關閉俄羅斯所有門市後，16日宣布將出售俄羅斯事業，包括當地850家門市共6.2萬名員工，加入可口可樂、百事可樂、星巴克等一票美國餐飲巨頭的行列抵制俄羅斯。

麥當勞表示：「烏克蘭戰爭引發的人道危機，再加上俄羅斯經營環境難以預測，促使麥當勞決定不再持有俄羅斯事業。」

今年2月烏俄戰爭開打後，西方大型企業紛紛暫停俄羅斯業務或直接退出俄羅斯市場。麥當勞在3月宣布暫時關閉俄羅斯門市，但這段期間仍繼續對當地員工支付全薪，使麥當勞承擔每月5千萬美元損失。

麥當勞16日表示公司已開始尋找俄羅斯當地買家，並承諾將確保當地員工在交易完成前繼續領薪水，但並未透露潛在買主名單。麥當勞估計退出俄羅斯市場對公司獲利造成的損失約在12億至14億美元。

（工商 陳穎芃）

雷諾售資產給俄政府

法國製車商雷諾和俄羅斯今天宣布，雷諾已將在俄國資產出售給俄羅斯政府。莫斯科在烏克蘭發起軍事行動後，外商公司紛紛撤離俄羅斯。

雷諾（Renault）控制俄羅斯最大製車商AvtoVAZ的68%股份，這家公司擁有俄羅斯頂級汽車品牌拉達（Lada），但自從俄羅斯軍事干預烏克蘭以來，雷諾一直面臨著退出俄羅斯的壓力。

由於AvtoVAZ，俄羅斯去年成為雷諾集團僅次於歐洲的第二大市場，銷售了約50萬輛車。

俄羅斯工業和貿易部在聲明中說：「將雷諾集團的俄羅斯資產轉讓給俄羅斯聯邦和莫斯科政府的協議已經簽署。」

根據協議，雷諾將保留6年內買回AvtoVAZ股份的選擇權。

這筆交易還包括雷諾的莫斯科工廠。

雖然沒有提供財務細節，但俄羅斯工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）4月曾說，雷諾計劃以「象徵性的一盧布」價格出售俄羅斯資產。

雷諾汽車執行長梅奧（Luca de Meo）在聲明中說：「今天，我們已經做出艱難但必要的決定，我們要做出對俄羅斯4萬5000名員工負責任的選擇，同時保持集團的業績以及我們未來在不同背景下重返俄羅斯的能力。」

自從俄羅斯總統蒲亭在2月24日出兵烏克蘭以來，由於西方國家實施制裁後缺乏零組件，雷諾俄國廠一直難以維持營運。

（中央社）

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